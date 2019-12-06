На МКС отправили компьютер для российско-германского Icarus

Грузовой корабль "Прогресс МС-13", стартовавший с космодрома Байконур в пятницу, 6 декабря, доставит на Международную космическую станцию (МКС) компьютер, необходимый для реализации совместного российско-немецкого проекта по наблюдению за животными из космоса Icarus. Как сообщает агентство dpa, стыковка корабля с МКС намечена на понедельник, 9 декабря.

Компьютер для проекта Icarus должен был работать на орбите еще с июля 2019 года. Однако из-за проблем с одним из конденсаторов, его пришлось вернуть на Землю, где инженеры заменили вышедшую из строя деталь.

Будут наблюдать за птицами и летучими мышами

Как указано в пресс-релизе Института орнитологии Общества Макса Планка, международный проект Icarus (аббревиатура от английского International Cooperation for Animal Research Using Space. - Ред.), направлен на создание спутниковой системы для наблюдения за мелкими животными, такими как птицы, летучие мыши или черепахи. Исследователи прикрепляют различным животным мини-передатчики, которые транслируют данные на приемную станцию ​​в космосе. Она, в свою очередь, передает информацию на наземную станцию, после чего ее получают соответствующие исследовательские группы. Результаты наблюдений планируется опубликовать в доступной базе данных MoveBank.

Ученые полагают, что с помощью Icarus смогут узнать больше о жизни животных на Земле: маршруты их миграции, условия жизни. Полученные результаты, в частности, могут быть использованы для изучения путей распространения инфекционных заболеваний прогнозирования экологических изменений и природных катастроф.

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