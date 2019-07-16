На митинге оппозиции в Москве Навальный выдвинул мэрии условия

Массовая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в центре Москвы. DW следила за событиями в режиме реального времени.
В центре Москвы в субботу, 20 июля, прошел согласованный в местными властями митинг "За допуск на выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее окружные избирательные комиссии отказали представителям оппозициив регистрации. Организаторы мероприятия - члены незарегистрированной Либертарианской партии России. DW рассказывает о главных событиях этой акции (время московское).
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Акция завершена. Официально департамент региональной безопасности Москвы согласовал мероприятие только до 16.00 мск. Как отмечают в команде Навального, "митинг на Сахарова стал самым массовым за последние несколько лет". На следующей неделе оппозиция собирается подать апелляции в Мосгоризбирком. После этого независимые кандидаты будут ждать решения властей. В случае отказа в регистрации протестующие выйдут на акцию 27 июля в 14.00 мск к зданию мэрии Москвы на Тверской улице.
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Последние данные "Белого счетчика": 21,5 тыс. митингующих. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин говорит: "На этой площади творится история". Политик Владимир Милов в свою очередь выразил уверенность, что "власть такой митинг точно не соберет".
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Поступают неофициальные данные о задержаниях. Тelegram-канал издания "moloko plus" сообщил о задержании двух девушек. Правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо передает, что сотрудники Росгвардии взяли под стражу мужчину, который зашел за ограждение.
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Алексей Навальный выдвинул правительству Москвы ультиматум, назвав его, правда, компромиссом: либо до 27 июля Мосгоризбирком "всех регистрирует", либо протестующие "выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят".
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Число участников акции, по данным "Белого счетчика", перешагнуло отметку в 15 тыс. человек. Волонтерская организация приводит цифру в 17,7 тыс. митингующих. Между тем ГУ МВД России по Москве сообщило о порядка 12 тыс. демонстрантов.
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Любовь Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру в 43-м округе Москвы, выступает с трибуны на фоне надписи: "Мы имеем право на своих кандидатов!" После семи дней голодовки она ослабла, ее поддерживает директор ФБК Иван Жданов.
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"Если нас не пускают на выборы, значит, мы идем на улицу", - сказал DW экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Власти решают, что "нам делать, что писать, что читать", "мы не хотим жить в этих рамках", отметил политик. Пообщавшись с корреспондентом DW, он начал выступление со сцены на проспекте Сахарова. "Идите на выборы, идите на площади, потому что они уже идут за вами", - призвал он собравшихся.
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По информации "Белого счетчика", неформального объединения волонтеров, ведущих подсчет людей на шествиях, к 14:15 мск акция собрала 7100 участников.
Акция протеста за достоинство человека
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Оппозиционер Алексей Навальный пришел на акцию с супругой Юлией, передает корреспондент DW в Москве. К акции присоединились также председатель Партии перемен Дмитрий Гудков и генеральный директор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица" Сергей Митрохин. Собравшихся беспрепятственно пропускают через рамки металлодетекторов. Активисты периодически скандируют: "Мы здесь власть!"
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Устроители акции "За допуск на выборы" назвали ее митингом "за равенство перед законом и против должностных преступлений", за "правовое будущее". Это мероприятие проводится не за конкретных лиц, а "за наше достоинство и право каждого своим трудом добиваться того, что ты заслуживаешь", отметил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.
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Документы на регистрацию до 7 июля сдали 290 человек, но Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 кандидата. Официально большинство из них - от ЛДПР (45), КПРФ (44) и "Справедливой России" (40). Это связано с тем, что члены "Единой России" регистрировались как самовыдвиженцы. Отказы получили 57 человек. Большинство из них обещали присоединиться к акции, в их числе - юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин и директор ФБК Иван Жданов.
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Активисты начали собираться на улице Маши Порываевой в Красносельском районе - там установлены рамки металлодетекторов для прохода на митинг. Основная сцена расположена напротив дома №9 на проспекте академика Сахарова. Заявленное число участников - до 15 тысяч человек.
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