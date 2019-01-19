На митинге в Афинах против соглашения со Скопье произошли столкновения

На демонстрации противников

соглашения со Скопье об изменении названия соседней Республики Македония в Афинах произошли столкновения с полицией. Силы правопорядка применили в воскресенье, 20 января, дубинки и слезоточивый газ в отношении группы правых экстремистов, попытавшихся проникнуть во двор парламента и бросавших камни, петарды и другие предметы в полицейских.

В общей сложности в акции, по данным информационных агентств, принимают участие несколько тысяч человек. Демонстранты развернули греческие флаги и скандируют лозунги.

Для обеспечения безопасности мобилизованы более полутора тысяч полицейских. Несмотря на то, что мероприятие было запланировано на 14.00 по местному времени, еще утром на улицы греческой столицы вышли тысячи протестующих. В окрестностях Афин было замечено большое число автобусов, на которых организованно прибыли сторонники националистских и консервативных движений. На странице мероприятия в Facebook о своем участии в акции заявили почти 19 тысяч человек.

Споры в Греции вокруг договора с Македонией

Спор вокруг названия "Республика Македония" ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году. Причина - в наличии в составе Греции области Македония. 17 июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев заключили в греческом Преспесе соглашение о переименовании государства Македонии в Республику Северная Македония. 11 января его одобрил македонский парламент, голосование в Афинах должно пройти в конце января.

Однако в Греции не утихают споры вокруг договора. Многие греки считают, что название "Македония" должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, а любое другое использование этого наименования - посягательство на историческое наследие.

В знак протеста против соглашения покинул свой пост глава Минобороны Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки". Он также объявил о возможном развале правящей коалиции, образованной вместе с Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), лидером которой является Ципрас. Премьер поставил вопрос о доверии правительству. 16 января в его поддержку высказался 151 депутат, 148 были против.

Афины до сих пор блокировали вступление соседней Македонии в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления ее названия Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

Смотрите также:

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Золотая маска XVI века до н.э. - главный экспонат выставки о Микенах, центре древнейшей цивилизации в Европе. Почти 400 древних объектов прибыли в музей Карлсруэ из Греции, многие из них впервые показывают за ее пределами. Эту погребальную маску немецкий любитель-археолог Генрих Шлиман, первооткрыватель микенской культуры, обнаружил в 1876 году в так называемой "гробнице Агамемнона".

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Микены играют важную роль в греческих легендах, которые утверждают, что их построил Персей. Историки считают основателями города ахейцев. В пределах города находился дворец, сердцем которого был мегарон - просторный прямоугольный зал с колоннами. Здесь правители проводили официальные приемы и религиозные церемонии. На выставке в Баденском земельном музее Карлсруэ представлена копия зала.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Богатство и могущество Микен воспето в мифах, Гомер назвал их "золотообильными". О достатке города свидетельствуют и многочисленные предметы из золота, серебра и бронзы, найденные в гробницах. Это искусно выполненное золотое ожерелье датировано XIV веком до н.э.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Микенцы славились своим ювелирным искусством. Эта пуговица XVI века до н.э. находилась в одной из шахтовых гробниц древних Микен и была найдена Генрихом Шлиманом в 1876 году. Пуговица выточена из кости, затем покрыта золотом. Спиральный орнамент характерен для искусства раннего периода микенской цивилизации.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов По поводу этого артефакта XVI-XV веков до н.э. мнения археологов расходятся: одни считают, что это корона жрицы, другие видят в нем шлем - микенцы были завоевателями. Найден в одной из богато украшенных купольных гробниц - толосе.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Удивительным образом сохранился и фрагмент этой древней фрески XIII века до н.э., украшавшей некогда дворец Нестора в древнем Пилосе - еще одном важном полисе этого периода в истории доисторической Греции. На ней - изображение древней красавицы, названной археологами "белой богиней".

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Регулярной гигиене микенцы уделяли, очевидно, большое внимание. Об этом говорит одна из находок - бронзовая бритва для подстригания бороды. Наряду с зеркалами, изделиями из керамики, украшениями, оружием она находилась в одном из захоронений, датируемых началом XII века до н.э.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов Изображение траурной процессии из четырех женщин украшают ларнакс - саркофаг из глины. В последний путь умерших сопровождали, как правило, фигурки идолов, миниатюрные сосуды и украшения из бисера. Этот ларнакс, датированный XIII веком до н.э., родом из древнего города Танагра в Биотии.

Микены - реальный город из древнегреческих мифов В мир иной состоятельные микенцы отправлялись "во всеоружии", захватив с собой все самое драгоценное. Например, вот эту золотую кружку с изображением дельфинов (XVI век до н.э.).

Микены - реальный город из древнегреческих мифов А над фигурками XIII века до н.э., изображающими быков, ученые все еще ломают голову. Их часто находили во время раскопок поселений древних микенцев, но до сих пор с точностью не выяснили их функцию. Возможно, они являлись символом народного поверья, их могли приносить в жертву. Или фигурки делали на радость детям? Познакомиться с этими и другими древними артефактами можно до 2 июня 2019 года. Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер

