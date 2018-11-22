 На ″Минском форуме″ обсудили место Беларуси в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2019

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Европа

На "Минском форуме" обсудили место Беларуси в Европе

В белорусской столице открылся ежегодный “Минский форум”, участники которого обсуждают отношения Беларуси с Евросоюзом, в том числе Германией. Главная тема нынешней встречи - место Беларуси в Европе.

Участники Минского форума 4 декабря 2019 года

Открытие "Минского форума" 4 декабря 2019 года

"Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры" - такова тема ежегодной конференции "Минский форум", открывшейся в среду, 4 декабря, в белорусской столице. Подобная встреча проходит уже в 17-й раз, а организует ее Германо-белорусское общество (DBG) с 1997 года - с перерывом в 2011-2016 годах.

Открывая мероприятие, председатель DBG Райнер Линднер (Rainer Lindner) назвал "Минский форум" самой старой платформой для отношений между Беларусью и Европейским Союзом. По его словам, с каждым годом конференция становится все более авторитетной площадкой для решения важнейших международных вопросов.

С приветственными словом выступили также посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер (Manfred Huterer), заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт (Michael Siebert).

Какой Беларусь видят в Европе?

Форум продолжился дискуссией о месте Беларуси в Европе с точки зрения Германии и всего Евросоюза. И белорусские, и европейские участники не раз отмечали важное географическое положение Беларуси, назвав ее центром Европы и мостом между Востоком и Западом.

Оппозиционный депутат белорусского парламента Анна Канопацкая высказала мнение, что Беларусь намного ближе к Европе, чем к Востоку. “У Беларуси больше границ со странами Евросоюза, и только одна - с восточной страной”. Она выразила надежду на то, что через 5 лет никаких границ между Евросоюзом и Беларусью не будет: “Наши дети будут спрашивать нас, что такое визы”.

Контекст

Сегодня в Минске открылся 9-й германо-белорусский форум. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое призвано способствовать развитию диалога между Германией, Беларусью и соседними государствами. (09.11.2006)

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Доказательством того, что в Европе Беларусь видят европейской страной, может служить огромное количество усилий, прилагаемых Евросоюзом в выстраивании отношений с ней, отметил в свою очередь посол ЕС в Беларуси Дирк Шюбель (Dirk Schübel). "Страна, которая граничит с тремя европейскими государствами, должна безусловно соответствовать стандартам прав человека и демократии, поэтому мы постоянно поднимаем эти вопросы. Беларусь в Европе измеряют по европейским стандартам, и это правильно", - считает Шюбель.

Завершая дискуссию, Райнер Линднер указал, что Европа заканчивается там, где люди перестают считать себя европейцами. "А раз Беларусь уже считает себя Европой, то в будущем сможет стать частью Европы еще и в политическом смысле", - заключил председатель Германо-белорусского общества.

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    Автор: Галина Петровская


 

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