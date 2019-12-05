На "Мемориал" составили еще шесть протоколов по закону об иноагентах

Юрист "Мемориала" не убедил Роскомназдор, что материалы брались с сайта Международного "Мемориала". Суммарно на общество и правозащитный центр "Мемориал" составлено 28 протоколов по закону об иноагентах.
Роскомнадзор выписал Международному обществу "Мемориал" еще шесть протоколов за неисполнение закона об иноагентах. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на "Мемориал". Протоколы выписаны за "немаркировку блога" на сайте "Эха Москвы", который ведёт редакция радиостанции, а также за отсутствие маркировки на ресурсах "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939" и "Жертвы политического террора в СССР".
Юрист "Мемориала" Наталья Морозова предоставила в Роскомнадзор официальное подтверждение за подписью главного редактора сайта "Эха Москвы", что материалы для этого блога редакция брала с сайта Международного "Мемориала" самостоятельно, но протоколы всё равно были составлены, указывает "Интерфакс".
Суммарно у международного "Мемориала" уже 20 протоколов по этому закону, а вместе с Правозащитным центром "Мемориал" - 28 протоколов. 11 из них рассмотрено, сумма штрафов по ним превысила 2 миллиона рублей. Как ранее сообщали представители организации, "Мемориал" уже подал четыре апелляционные жалобы, две из них будут рассмотрены 16 января. Кроме того, "Мемориал" намерен организовать сбор средств для оплаты штрафов, присужденных судами за неисполнение российского закона об "иностранных агентах".
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