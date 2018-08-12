На лечение в Германию отправили еще 15 украинских солдат

Клиники бундесвера примут на лечение очередную группу военных из Украины, раненых во время боевых действий в Донбассе. Это уже восьмая гуманитарная миссия немецкой стороны.
Группа украинских военных, которые получили ранения во время боевых действий в Донбассе, во вторник, 14 мая, специально оснащенным немецким медицинским самолетом отбыла на лечение в Германию. В составе группы 15 солдат. Их предварительно отобрала и подготовила к транспортировке команда врачей бундесвера, которая несколько дней назад прибыла в Украину.
С 2014 года это уже восьмой раз, когда украинские военные получают возможность лечиться в госпиталях вооруженных сил ФРГ. До настоящего времени медицинскую помощь в Германии уже получили 112 раненых украинских военных, 88 из них прошли стационарное лечение в клиниках бундесвера.
Украинцев доставят в три клиники бундесвера
Как отметил старший врач команды немецких медиков Михаэль Уль (Michael Uhl), военные, которых доставят на лечение в три клиники бундесвера, в основном - с тяжелыми осколочными ранениями. "Такие ранения опасны тем, что вызывают большой риск занесения инфекций. Мы высоко оцениваем уровень квалификации украинских военных медиков, которые предоставили раненым всю необходимую первичную и хирургическую помощь", - сказал Уль.
По его словам, продолжительность лечения украинских военных немецкими врачами в среднем составляла не менее трех месяцев. Пятеро раненых лечатся уже более года. Кроме того, некоторым пациентам приходилось проходить курс реабилитации по нескольку раз и время от времени возвращаться в Германию. По словам врачей, помощь в основном касается восстановления функций пораженных конечностей.
Медицинские миссии ФРГ продолжатся
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) напомнил, что первые 20 раненых во время столкновений на Майдане украинцев были доставлены в немецкие клиники еще в 2014 году. С тех пор ФРГ постоянно оказывает такую помощь. Но теперь это солдаты, получившие ранения в ходе войны в Донбассе. Нынешняя медицинская миссия также будет не последней, выразил надежду посол. "Это - проявление нашей солидарности и дружбы с украинским народом, который вынужден защищать территориальную целостность своей страны и ее суверенитет", - сказал Райхель.
Военный немецкий атташе Норберт Хесс (Norbert Hess) также заверил, что бундесвер продолжит медицинские миссии по помощи Украине. По его словам, военные - это особая категория граждан, которые рискуют своей жизнью и здоровьем и нуждаются в поддержке в случае ранения - и не только поддержке Украины, но и ее партнеров. "Это позволяет существенно разгрузить наших украинских коллег - военных медиков", - добавил Хесс.
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