На лечение в Германию отправили еще 15 украинских солдат

Группа украинских военных, которые получили ранения во время боевых действий в Донбассе, во вторник, 14 мая, специально оснащенным немецким медицинским самолетом отбыла на лечение в Германию. В составе группы 15 солдат. Их предварительно отобрала и подготовила к транспортировке команда врачей бундесвера, которая несколько дней назад прибыла в Украину.

С 2014 года это уже восьмой раз, когда украинские военные получают возможность лечиться в госпиталях вооруженных сил ФРГ. До настоящего времени медицинскую помощь в Германии уже получили 112 раненых украинских военных, 88 из них прошли стационарное лечение в клиниках бундесвера.

Украинцев доставят в три клиники бундесвера

Как отметил старший врач команды немецких медиков Михаэль Уль (Michael Uhl), военные, которых доставят на лечение в три клиники бундесвера, в основном - с тяжелыми осколочными ранениями. "Такие ранения опасны тем, что вызывают большой риск занесения инфекций. Мы высоко оцениваем уровень квалификации украинских военных медиков, которые предоставили раненым всю необходимую первичную и хирургическую помощь", - сказал Уль.

Михаэль Уль

По его словам, продолжительность лечения украинских военных немецкими врачами в среднем составляла не менее трех месяцев. Пятеро раненых лечатся уже более года. Кроме того, некоторым пациентам приходилось проходить курс реабилитации по нескольку раз и время от времени возвращаться в Германию. По словам врачей, помощь в основном касается восстановления функций пораженных конечностей.

Медицинские миссии ФРГ продолжатся

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) напомнил, что первые 20 раненых во время столкновений на Майдане украинцев были доставлены в немецкие клиники еще в 2014 году. С тех пор ФРГ постоянно оказывает такую ​​помощь. Но теперь это солдаты, получившие ранения в ходе войны в Донбассе. Нынешняя медицинская миссия также будет не последней, выразил надежду посол. "Это - проявление нашей солидарности и дружбы с украинским народом, который вынужден защищать территориальную целостность своей страны и ее суверенитет", - сказал Райхель.

Военный немецкий атташе Норберт Хесс (Norbert Hess) также заверил, что бундесвер продолжит медицинские миссии по помощи Украине. По его словам, военные - это особая категория граждан, которые рискуют своей жизнью и здоровьем и нуждаются в поддержке в случае ранения - и не только поддержке Украины, но и ее партнеров. "Это позволяет существенно разгрузить наших украинских коллег - военных медиков", - добавил Хесс.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

