 На Лесбосе не хотят видеть ни новых беженцев, ни закрытых центров для них | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.03.2020

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Европа

На Лесбосе не хотят видеть ни новых беженцев, ни закрытых центров для них

Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. Репортаж DW.

Поврежденные лодки у берегов Лесбоса (фото из архива)

Поврежденные лодки у берегов Лесбоса (фото из архива)

После того как президент Турции Эрдоган объявил об открытии турецко-греческой границы для сирийских беженцев, на Лесбосе местные жители пытаются самостоятельно решить вопрос защиты острова от мигрантов. Они блокируют дорогу в лагерь беженцев Мориа, забрасывают камнями проезжающие мимо машины и мешают причалить к берегу надувным лодкам с прибывшими из Турции соискателями убежища, сталкивая плавсредства назад в воду.

Жители Лесбоса сыты по горло - они не верят в эффективность миграционной политики властей, не хотят больше принимать тех, кто ищет защиты в ЕС, и, судя по всему, готовы добиваться этого, используя радикальные меры. Между тем в переполненном лагере Мориа беженцы находятся в катастрофических условиях. Репортаж DW.

Беженцы на Лесбосе появились еще в 1990-х

"30 тысяч человек живут в Митилини (административный центр Лесбоса. - Ред.). При этом на острове размещены 25 000 беженцев. Одни только эти цифры наглядно показывают, насколько абсурдна сложившаяся ситуация", - возмущается 87-летняя Кристина Чатцидаки, которая с трудом верит в то, что происходит.

Кристина Чатцидаки

Кристина Чатцидаки

По ее словам, беженцы появились здесь вовсе не в 2015 году. Еще в 1990-х годах на остров, вспоминает Чатцидаки, прибывали в первую очередь те, кто спасался от гражданской войны в Югославии. С тех пор женщина занимается поддержкой беженцев и налаживанием хороших отношениям между греками и мигрантами.

Число последних на Лесбосе вскоре может сильно вырасти. По данным местных СМИ, только в минувшее воскресенье, 1 марта, утром на резиновых лодках из Турции до Лесбоса удалось добраться трем сотням человек. Сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границу с Грецией для сирийских беженцев, совсем не обрадовало жителей островов Лесбос, Хиос и Самос. Там с тревогой наблюдают за тем, что от турецкого побережья уже готовы отчалить бесчисленное количество лодок - с людьми, которые месяцами или даже годами ждали возможности попасть в Европу.

Афины и Брюссель перегнули палку

Из-за растущего числа вновь прибывающих мигрантов жители Лесбоса чувствуют себя брошенными один на один с нарастающим кризисом. Для них непостижимо, почему греческое правительство и руководство Евросоюза продолжают полагаться на соглашение по беженцам с Турцией, которое после демарша Эрдогана представляется окончательно провалившимся.

Жители Лесбоса мешают причалить лодке с беженцами, 1 марта

Жители Лесбоса мешают причалить лодке с беженцами, 1 марта

Между тем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен взять положение под контроль с помощью двух мер: ужесточения закона о предоставлении убежища и постройки на островах закрытых центров для беженцев. При этом непонятно, удастся ли ему воплотить эти планы в жизнь - резко против строительства центров настроены жители островов.

"Нельзя просто посадить в тюрьму людей, которые жили рядом с нами годами, - уверен владелец магазина в центре Митилини, крупнейшего города на Лесбосе. - Так мы их просто делаем преступниками". Аналогичного мнения придерживаются многие жители острова, которые вышли на улицы на прошлой неделе и устроили настоящие сражения с полицией, протестуя против возведения закрытых центров.

Голод и насилие в лагеря беженцев

"Это весьма странно. Впервые на острове все едины - от крайне правых до крайне левых", - с удивлением констатирует 40-летний учитель из Митилини. Но власти Греции тоже не собираются отступать - в ответ на протесты они отправили на остров из Афин печально известное спецподразделение полиции МАТ, предназначенное для борьбы с массовыми беспорядками.

Беженцев в лагере Мориа на острове Лесбос

Лагерь для беженцев Мориа переполнен

Работы по созданию закрытого центра уже начались на Самосе, и многие жители Лесбоса хотят любой ценой предотвратить появление такого же центра на их острове. Давно участвующая в оказании помощи мигрантам Кристина Чатцидаки злится, когда жителей Лесбоса теперь огульно обвиняют в ксенофобии. Женщина признает, что среди ее земляков есть неонацисты, но "это всего лишь небольшая группа". Большинство, по ее мнению, просто считают, что оказались в очень тяжелых условиях.

Беженцы в Мориа ждут решения своей участи годами

Тем временем напряжение растет и в лагере беженцев Мориа, там все чаще вспыхивают жестокие столкновения. Помимо стесненных и порой просто негуманных условий на соискателей убежища негативно влияет неопределенность их будущего. Часто мигранты вынуждены ждать решения своей участи не шесть месяцев, как установлено законом, а годами.

Контекст

Сдерживая поток мигрантов из Турции, греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ. Беженцы забрасывали правоохранителей камнями и другими предметами. (01.03.2020)

Около 3-4 тысяч мигрантов массово покинули лагерь для беженцев на греческом острове Лесбос из-за вспыхнувшего там пожара. По данным полиции, речь может идти о поджоге. (19.09.2016)

42-летний мужчина из Нигерии живет в Мории с 2017 года. Условия проживания в лагере, по его выражению, невыносимы: "Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы страдаем здесь и просим европейцев помочь нам". Правозащитнику Саламу Алдину все эти проблемы хорошо знакомы. В Дании он основал неправительственную организацию Team Humanity, которая управляет центром, расположенным рядом с лагерем беженцев Мориа.

Греческие власти в 2019 году выслали Алдина из страны, поскольку, как считает правозащитник, его деятельность была для них как бельмо на глазу. Алдин активно привлекал внимание общественности к жалобам беженцев и часто общался с журналистами. Сейчас правозащитник обеспокоен тем, что Турция вновь открыла границы для мигрантов: "Многие люди прибудут в Грецию, но многие и утонут в море. Греческая армия будет разворачивать лодки назад, что приведет к несчастным случаям".

Но даже те, кому в итоге посчастливится добраться до берегов греческих островов, не будут в безопасности. "В лагерях для беженцев не хватает еды, ситуация там обострится, начнутся столкновения с полицией. Да и жители островов, в конце концов, потеряют терпение. Сейчас мы находимся в более чем критическом положении", - заключил Салам Алдин.

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    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:08

Беженцы вновь штурмуют границы Евросоюза

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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

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