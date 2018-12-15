 На Конференции ООН по климату принято общее соглашение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2018

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Мир

На Конференции ООН по климату принято общее соглашение

Представители около 200 стран согласовали меры по реализации Парижского соглашения по климату. Из-за долгих переговоров закрытие саммита пришлось перенести на более поздний срок.

Председатель Конференции ООН по климату Михал Куртыка высоко прыгает, радуясь заключенному соглашению

Председатель COP24 Михал Куртыка радуется заключенному соглашению

Участники 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице после двух недель напряженных переговоров достигли общего соглашения. Принят пакет мер для реализации Парижского соглашения по климату, заявил вечером в субботу, 15 декабря, председатель COP24, замминистра окружающей среды Польши Михал Куртыка.

Контекст

На конференции ООН по защите климата в Катовице политики и эксперты обсуждают, как снизить вредные выбросы в атмосферу. Карикатурист Сергей Елкин согласен: проблема назрела. (03.12.2018)

Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать. (01.09.2018)

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

При нынешнем уровне выбросов CO₂ к 2150 году на планете будет царить климат, похожий на время появления первых млекопитающих 50 млн лет назад, указано в новом исследовании. (11.12.2018)

Как отмечают ученые, сравнивающие современные данные по концентрации парниковых газов с доиндустриальной эпохой, уровень значений по разным категориям вырос на 122 - 257 процентов. (22.11.2018)

Среди прочего, представители около 200 стран договорились о прозрачных правилах определения и нормах концентрации углекислого газа в атмосфере, чтобы можно было синхронизировать деятельность государств по борьбе с изменением климата. Особо жаркие дискуссии вызвала методика расчетов при торговле квотами на вредные выбросы, из-за чего завершение саммита, намеченное на 14 декабря, перенесли на более поздний срок.

Остановить глобальное потепление

"Мы должны позаботиться о том, чтобы наша Земля оставалась пригодной для обитания. И отвечает за это наше поколение", - заявила в ходе финальных дискуссий министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Цель соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году, - удержать глобальное потепление от повышения средней глобальной температуры на 2 градуса Цельсия, а по возможности остановить его на уровне 1,5 градуса.

Согласно опубликованному в октябре текущего года спецдокладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был 3 млн лет назад, говорится в исследовании, опубликованном 10 декабря в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и другим впечатляющим изменениям.

США вышли из Парижского соглашения

Ранее, в 2017 году, президент США Дональд Трамп денонсировал Парижское соглашение, заявив, что намерен начать переговоры о новом, более выгодном климатическом соглашении.

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    Автор: Андрей Гурков


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DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

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Доклад Международной группы экспертов по изменению климата

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