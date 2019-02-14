 На конференции в Мюнхене обсуждают противостояние России и Запада | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2019

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Германия

На конференции в Мюнхене обсуждают противостояние России и Запада

Открывшаяся в Мюнхене международная конференция по безопасности должна стать "важнейшей и крупнейшей" за свою историю, заявил председатель форума Вольфганг Ишингер.

Вольфганг Ишингер

Руководитель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер на открытии форума

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии - центральные темы дискуссий начавшейся в пятницу, 15 февраля, 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

На открытии форума министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала укреплять единство НАТО, особенно с учетом глобальных вызовов. "Наше партнерство придает сил, и оно усиливает наш суверенитет", - заявила германский политик.

На форуме ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Руководитель конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) уже заявил, что в нынешнем году она станет "важнейшей и крупнейшей" за свою более чем 50-летнюю историю.

"Новая эра соперничества Россия, США и Китая"

В рамках форума запланированы десятки мероприятий, выступлений и панельных дискуссий. В последних, как передает корреспондент DW, впервые, наряду с членами делегаций РФ и США, примут участие представители КНР.

Данный формат фактически подтверждает слова Ишингера о том, что "начинается новая эра соперничества великих держав между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, сопровождающая определенным вакуумом лидерства в том, что принято называть либеральным международным порядком".

В ходе панельных дискуссий ряд тем затронут впервые. Так, одна из них будет посвящена проблеме разработки гиперзвукового оружия.

У Германии - представительная делегация

От России на форуме будут минимум три дипломата - глава МИД РФ Сергей Лавров и еще два представителя внешнеполитического ведомства. В рамках конференции у Лаврова запланированы встречи с японским коллегой Таро Коно и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Контекст

У России и США, Европы и Китая - достаточно тем для совместной работы, убежден глава Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он напомнил о сотрудничестве ФРГ и Франции по созданию нового истребителя. (08.02.2019)

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Вольфганг Ишингер рассказал в интервью DW почему в этом году на этот форум не приедет Макрон и как поведут себя США и РФ. (08.02.2019)

Правительство ФРГ представят канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), глава МИД Хайко Мас (Heiko Maas), вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, в Мюнхен прибыли министр обороны Урсула фон дер Ляйен, глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а также министры здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и продовольствия Юлия Клекнер (Julia Klöckner). 

Трампа, Макрона и Лукашенко не будет

Между тем ряд мировых лидеров от участия в форуме отказались. Речь идет, в частности, о президентах США и Франции Дональде Трампе и Эмманюэле Макроне, а также о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также должен был принять участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе, однако накануне открытия Мюнхенской конференции изменил свое решение.

Форум проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

DW ведет на канале YouTube прямую трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:












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    Автор: Григорий Аросев


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