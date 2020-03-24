 На кого учиться? или Пять востребованных профессий будущего | Карьера | DW | 30.03.2020

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Карьера

На кого учиться? или Пять востребованных профессий будущего

Стремительное развитие технологий, демографические изменения, загрязнение окружающей среды, - все это влечет за собой появление новых профессий.

Кардиологическое отделение больницы Sana Klinikum Lichtenberg в Берлине

Кардиологическое отделение больницы Sana Klinikum Lichtenberg в Берлине

Рынок труда стремительно меняется. Многие профессии, востребованные еще вчера, сегодня - на нижних строчках рейтингов. Им на смену приходят новые виды трудовой деятельности, о которых в недавнем прошлом мало кто слышал. На кого же учиться, чтобы оказаться в тренде? За ответом на этот вопрос DW обратилась к Терри Грегори (Terry Gregory), руководителю исследовательской группы "Цифровая трансформация" ("Digitale Transformation") из Научно-исследовательского института будущего трудовых отношений (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) в Бонне.

Инженер-эколог

Глобальное потепление, развитие промышленности, загрязнение природы, - проблемы экологии во всем мире сегодня выходят на первый план. Неудивительно поэтому, что востребованными специалистами становятся инженеры-экологи, отмечает Терри Грегори.

Сфера деятельности инженеров-экологов весьма широка. Они исследуют влияние технического прогресса на окружающую среду, анализируют состояние экосистемы, занимаются проведением экологической экспертизы на предприятиях, выясняют причины нарушений и предлагают решения по изменению ситуации в лучшую сторону, составляют списки требований к концернам, а также дают консультации по вопросам охраны природы.

Подобные специалисты востребованы как в компаниях, так и в структурах контроля экологической безопасности, а также в службах, занимающихся защитой прав потребителей. В Германии инженеры-экологи сейчас зарабатывают от 50 тысяч евро в год и более.

Ресайкл-дизайнер

Рассказывая о трендах на современном рынке труда, Терри Грегори вспоминает и о глобальной проблеме загрязнения окружающей среды упаковочными материалами. Чтобы взять ее под контроль и справиться с растущим количеством мусора в будущем, ставка делается на осознанное потребление и ресайклинг, констатирует эксперт.

Детские игрушки-магниты из переработанного пластика

Детские игрушки-магниты из переработанного пластика

Стильное платье, перешитое из старой одежды. Эффектный дождевик из переработанных пластиковых бутылок. Модные кроссовки, сделанные из мусора со дна океана. Элегантная сумка, связанная из полиэтиленовых пакетов. Оригинальный коврик из старых футболок, носков, перчаток и ремней... Список можно продолжать! В условиях борьбы за экологичность "мусорная мода" набирает популярность, а ресайкл-дизайнер становится одной из трендовых профессий. Чем креативнее новые модели, тем дороже они стоят.

Дизайнер виртуальной среды

Хотите в мгновение ока оказаться под пальмами на пляже вашей мечты? Или отправиться в космическое путешествие на межпланетном летательном аппарате? Нет проблем!

Компьютерные технологии, позволяющие смоделировать искусственный мир, в который пользователь может погрузиться с помощью различного рода устройств, уже стали мейнстримом. Причем сегодня виртуальная реальность выходит за пределы развлекательной индустрии. Эти технологии теперь применяют и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в сфере продажи недвижимости, подчеркивает Терри Грегори.

Адаптированные программы дополненной реальности позволяют смоделировать и продемонстрировать новый продукт, совершить экскурсию по расположенному на другом конце света музею, детально изучить человеческий организм, опробовать новую модель автомобиля, осмотреть выставленную на продажу квартиру, - всего не перечислить. И все это - не вставая с любимого дивана.

Проектированием дополненной реальности занимаются дизайнеры виртуальной среды. В Германии представители этой перспективной профессии зарабатывают в среднем более 50 тысяч евро в год.

Телехирург

Врач проводит операцию с помощью роботов, в то время как сам находится на большом расстоянии от пациента. Дистанционное проведение операций, именуемое телехирургией, дает возможность удаленно оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь, особенно в малонаселенных регионах. В ФРГ начальная зарплата молодого телехирурга может составлять от 50 до 95 тысяч евро в год.

Городская плантация на верхнем уровне многоэтажного гаража в Штутгарте

Городская плантация на верхнем уровне многоэтажного гаража в Штутгарте

Сити-фермер

Выращивать фрукты или овощи у себя на балконе? А почему бы и нет! Ведь уже сейчас больше половины населения планеты живет в городах. Развитие городского сельского хозяйства не заставит себя ждать. А в числе востребованных специалистов окажутся сити-фермеры, способные разбить сад или огород хоть на маленьком балконе, хоть на крыше небоскреба. Не говоря о вертикальных оранжереях на стенах домов.

"Заглянув в будущее рынка труда, четко понимаешь: даже несмотря на роботизацию, рабочих мест меньше не станет. Просто виды деятельности будут меняться. А чтобы приспособиться к этому, нужно не сидеть на месте, а оперативно менять квалификацию. Пожизненно учиться мы теперь просто обречены", - уверен немецкий эксперт Терри Грегори.

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    Автор: Наталия Королева


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