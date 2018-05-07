 На Каннском фестивале покажут российский и украинский фильмы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.04.2019

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Культура и стиль жизни

На Каннском фестивале покажут российский и украинский фильмы

Ленты "Дылда" Кантемира Балагова и "Домой" Наримана Алиева вошли во вторую по значимости программу Каннского фестиваля - "Особый взгляд". В основном конкурсе нет ни российского, ни немецкого кино.

Кантемир Балагов и актриса Дарья Жовнер

Российский режиссер Кантемир Балагов и актриса Дарья Жовнер

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова и картина "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева стали участниками программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, сообщил в четверг, 18 апреля, на пресс-конференции директор фестиваля Тьерри Фремо. Оба режиссера младше 30, и оба уже не в первый раз участвуют в главных мировых фестивалях. Предыдущий фильм Балагова "Теснота" участвовал в программе "Особый взгляд"в 2017 году, а короткометражный фильм Алиева в 2016 году показали на Берлинале.

Контекст

В Берлине состоялась премьера фильма "Без тебя" крымско-татарского режиссера Наримана Алиева. О жизни своего народа - до и после аннексии Крыма - он рассказал в интервью DW. (18.02.2016)

Фильм "Теснота" Кантемира Балагова о судьбе еврейской семьи на Кавказе в девяностые получил приз кинокритиков на Каннском фестивале. Картину показали в программе "Особый взгляд". (27.05.2017)

"Дылда" рассказывает историю двух женщин, которые в конце 1945 года возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются влиться в мирную жизнь – начинают жизнь с ноля. "Домой" повествует о возвращении в Крым отца и младшего сына, которые собираются похоронить на родине старшего сына, погибшего в Донбассе.

В основной конкурс Канн вошли фильмы братьев Дарденнов, Терренса Малика, Педро Альмодовара, Джима Джармуша и Кена Лоуча. Среди фаворитов конкурса называют китайского режиссера Дяо Инаня, представителей Южной Кореи Пон Чжун Хо и Румынии Корнелиу Порумбою.

Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри возглавляет мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту.

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Конфликт между Россией и Украиной на Берлинале

  • Летят журавли в Каннах

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Первый и пока единственный

    В 1958 "Золотую пальмовую ветвь" получила военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли". Фильм до сих пор остается единственным советским и российским обладателем главной награды Каннского кинофествиаля. Призом была отмечена также исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова.

  • Отелло Сергея Юткевича

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Экранизация классиков

    Фильм "Отелло" Сергея Юткевича по одноименной трагедии Шекспира в 1956 году участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру.

  • Сталкер

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Оглушительный успех

    Гран-при, вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, в 1972 году была присуждена "Солярису". "Лучшим режиссером" Андрей Тарковский стал в 1983 году с фильмом "Ностальгия". Вне конкурса на Лазурном берегу были показаны его "Сталкер" и "Андрей Рублев". За последний фильм Каннам пришлось сражаться с советскими чиновниками. Зато успех опальной в СССР картины был оглушительным.

  • Луна-парк

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из числа лауреатов

    Павел Лунгин дебютировал в Каннах в 1990 году с фильмом "Такси-блюз" и получил приз за лучшую режиссерскую работу. В основной программе Каннского конкурса в 1992 году шел его "Луна-парк" (фото). В 2000 году "Свадьба" взяла приз за лучший актерский ансамбль.

  • Утомленные солнцем

    Фильмы на русском языке в Каннах

    "Оскар" вместо "Пальмы"

    Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.

  • Молох Александра Сокурова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из круга избранных

    Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

  • Рай

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Канны и Венеция

    В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.

  • Левиафан

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новая традиция

    Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

  • В тумане Сергея Лозницы

    Фильмы на русском языке в Каннах

    По мотивам Достоевского

    Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

  • Лето Кирилла Серебренникова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новый фаворит

    Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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Фильм "Теснота" Кантемира Балагова о судьбе еврейской семьи на Кавказе в девяностые получил приз кинокритиков на Каннском фестивале. Картину показали в программе "Особый взгляд".

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Режиссер Сергей Лозница рассказал Жанне Немцовой о фильме "Кроткая", который вошел в программу Каннского фестиваля, протестах в РФ и на Украине, Майдане и о том, как разрешить проблему Крыма.

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