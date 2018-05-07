На Каннском фестивале покажут российский и украинский фильмы

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова и картина "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева стали участниками программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, сообщил в четверг, 18 апреля, на пресс-конференции директор фестиваля Тьерри Фремо. Оба режиссера младше 30, и оба уже не в первый раз участвуют в главных мировых фестивалях. Предыдущий фильм Балагова "Теснота" участвовал в программе "Особый взгляд"в 2017 году, а короткометражный фильм Алиева в 2016 году показали на Берлинале.

"Дылда" рассказывает историю двух женщин, которые в конце 1945 года возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются влиться в мирную жизнь – начинают жизнь с ноля. "Домой" повествует о возвращении в Крым отца и младшего сына, которые собираются похоронить на родине старшего сына, погибшего в Донбассе.

В основной конкурс Канн вошли фильмы братьев Дарденнов, Терренса Малика, Педро Альмодовара, Джима Джармуша и Кена Лоуча. Среди фаворитов конкурса называют китайского режиссера Дяо Инаня, представителей Южной Кореи Пон Чжун Хо и Румынии Корнелиу Порумбою.

Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри возглавляет мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту.

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