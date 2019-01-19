 На Камчатке военные утопили в болоте боеприпасы на 1,3 миллиона рублей | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2019

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Россия

На Камчатке военные утопили в болоте боеприпасы на 1,3 миллиона рублей

На занятиях по стрельбе в воинской части боеприпасы списали как израсходованные и выбросили в болото. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Российские военнослужащие на учениях (фото из архива)

В одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона в ходе проверки выявлено умышленное уничтожение военного имущества. Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры России, опубликованном в пятницу, 18 января.

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По информации ведомства, заместитель командира части приказал внести в раздаточные ведомости "сведения о выдаче завышенного количества боеприпасов". Это было сделано "в целях создания видимости качественного проведения занятий" по стрельбе "из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин". Списанные как израсходованные боеприпасы на самом деле были "вывезены за пределы полигона и выброшены в болото", отмечает прокуратура.

Руководитель стрельб "в целях сокрытия противоправных действий" утвердил ведомость. Причиненный государству ущерб превышает 1,3 млн рублей, подчеркивается в сообщении. Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества.

 

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    Автор: Михаил Бушуев


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Сообщение Главной военной прокуратуры

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