На западе Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии может появиться первый в истории памятник Ленину. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями. Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая "Марксистско-ленинистская партия Германии" (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Его торжественное открытие членами партии запланировано на 14 марта.
Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников - монуент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии. Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел. Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
Со своей стороны, "Марксистско-ленинистская партия Германии" заявила о "новой великой победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия. За этой маоистской партией ведет наблюдение Ведомство по охране конституции ФРГ, по данным которого, цели партии противоречат Основному закону.
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Good Bye, Lenin!
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Засекреченное захоронение
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Редкая прыткая ящерица
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Дорога в никуда
Корреспондент DW, отправившийся на трудные поиски закопанных фрагментов статуи Ленина (хорошо, хоть с погодой повезло!), вышел в итоге на лесную дорогу, ведущую будто в никуда... По этой дороге в смешанном лесу с типично русскими березами гранитные останки вождя доставили в свое время к месту "захоронения".
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Корреспондент DW нашел голову Ленина
Ловушка лесничего
А вот и ловушка для ящериц! Нехитрое устройство представляет собой врытое в землю пластмассовое ведерко с приманкой внутри. Каждый день лесничий совершает обход, вынимает попавших в ловушки ящериц и отвозит их на новое место.
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Корреспондент DW нашел голову Ленина
Голова найдена!
Значит, где-то здесь, рядом, должно быть и захоронение. Вот оно! Оказывается, белый полотняный забор окружает не только ареал с ящерицами, а холм, под которым "покоятся" гранитная голова Ленина и все остальные фрагменты монументального памятника. Их закопали не очень глубоко, присыпав сверху землей и битым кирпичом. Холм за 20 с лишним лет оброс молодыми деревьями. Как говорится, всюду жизнь!
Автор: Никита Жолквер, Ефим Шуман