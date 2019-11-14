На "Евровидении-2020" Россия и Украина выступят в первом полуфинале

Жеребьевка участников "Евровидения-2020" прошла во вторник, 28 января, в Роттердаме. В этом городе в Нидерландах 16 мая состоится финал музыкального конкурса. Россия и Украина поборются за выход в него уже в первом полуфинале 12 мая.

Согласно результатам жеребьевки, участники от России и Украины выступят соответственно в первой и во второй части этого отборочного тура. Обеим странам еще предстоит определиться, кто поедет от них в Нидерланды.

Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. Победитель прошлого конкурса автоматически попадает в финал. В Тель-Авиве в 2019 году "Евровидение" выиграли Нидерланды. Сито отборочных туров не нужно проходить и странам из "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, самым крупным плательщикам взносов в бюджет Европейского вещательного союза. Ему принадлежат права на "Евровидение".

Среди других республик бывшего Советского Союза в первом полуфинале 12 мая - помимо России и Украины - выступят Беларусь, Литва и Азербайджан. А во втором полуфинале 14 мая - Армения, Грузия Латвия, Молдавия и Эстония.

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