На дорогах Германии стало больше олдтаймеров (фото)

Фленсбург • По состоянию на 1 января этого года в Германии было зарегистрировано 536515 классических автомобилей, имеющих специальные номерные знаки для олдтаймеров - стандартные, заканчивающиеся латинской буквой "H" (от нем. historisch - исторический), или более редкие сменные знаки красного цвета на несколько машин, начинающиеся цифрами 07.

Согласно данным Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге, за год их число увеличилось более чем на 58 тысяч. Такие специальные номера в Германии выдаются для автомобилей, возраст которых превышает 30 лет. В частности, они дают право на заключение более выгодных страховок, так как считается, что владельцы исторических и коллекционных машин относятся к ним особенно бережно и совершают меньше ДТП. Для таких автомобилей также предусмотрены налоговые льготы.

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10 самых культовых олдтаймеров

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10 самых культовых олдтаймеров Aston Martin DB5 (1964) Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".

10 самых культовых олдтаймеров Ford Shelby G T 350 Mustang (1965) Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.

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