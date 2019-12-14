 На границе Польши и Украины пресечена крупнейшая за год контрабанда янтаря | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На границе Польши и Украины пресечена крупнейшая за год контрабанда янтаря

Двое украинцев нелегально переправили через реку Западный Буг больше 100 кг янтаря на 50 тысяч евро. Польские пограничники задержали их и передали украинским коллегам.

Янтарь на ладони

Контекст

По разным оценкам, порядка 10% трудоспособных украинцев уехали на заработки за рубеж, главным образом в Польшу. В этом больше пользы, чем вреда, считают некоторые европейские эксперты. (07.05.2019)

Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить белорусско-украинскую границу, чтобы противодействовать нелегальному ввозу оружия. Реальна ли эта угроза? (10.10.2018)

Пограничная служба Польши задержала двоих граждан Украины, пытавшихся пронести на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря. У них конфисковано более 103 кг "солнечного камня" стоимостью около 50 тысяч евро, говорится в заявлении пограничной службы, обнародованном в субботу, 14 декабря. Кроме того, у украинцев изъято 4000 пачек сигарет на 13 тысяч евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год, отметила польская сторона. Кроме того, пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 млн евро в 2019 году.

Смотрите также:

  • Фибулы в виде попугаев

    Модные штучки от античных ювелиров

    Эти фибулы в виде попугаев (эпоха Меровингов, первая половина 6-го века н.э) хранятся в земельном музее в Бонна, собрание античных украшений которого считается одним из самых значительных севернее Альп. Эти и другие ювелирные изделия, представленные в нашей фотогалерее, были найдены в Рейнской области.

  • Дисковидная фибула из золота

    Модные штучки от античных ювелиров

    Еще с бронзового века фибулы использовались как застежки для одежды и одновременно украшение. Дисковидные фибулы были особенно распространены в Средние века. На фото: филигранная фибула эпохи Меровингов (7-й век н.э), для создания которой использовалось золото, гранат и цветное стекло.

  • Комплект украшений. Середина 3-го века н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Комплект украшений из золота, гагата, альмандина, темного оникса. Середина 3-го века н.э.

  • Золотое кольцо с геммой из сардоникса с изображением белочки

    Модные штучки от античных ювелиров

    Золотое кольцо с геммой из сардоникса с миниатюрным изображением белки. Первая половина 3-го века н.э.

  • Браслет в виде змеи с портретом древнеримского императора Элагабала

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бронзовый браслет в виде змеи с портретом древнеримского императора Элагабала на медальоне из серебра, 3-й век н.э.

  • Древнеримские серьги, 1-3 века н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Древнеримские серьги, 1-3 века н.э.

  • Кольцо для помолвки

    Модные штучки от античных ювелиров

    Золотое кольцо с геммой, изображающей рукопожатие как символ согласия (первая половина 3-го века н.э.) Надпись на греческом означает "близость", "союз". Возможно, это украшение предназначалось для помолвки.

  • Бронзовые булавки для волос

    Модные штучки от античных ювелиров

    Эти бронзовые булавки для волос (1500-1300 до н.э.) в качестве символов статуса носили представительницы высших слоев кельтского общества.

  • Серьги из бронзы с янтарем, 600-475 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Серьги из бронзы с янтарем, 600-475 годы до н.э.

  • Бронзовое ожерелье

    Модные штучки от античных ювелиров

    Края этого ожерелья из бронзы были настолько острыми, что модницам приходилось защищать шею полоской из ткани или кожи. 600-500 годы до н.э.

  • Комплект ювелирных украшений. Первая половина 7-го века нашей эры

    Модные штучки от античных ювелиров

    Комплект ювелирных украшений. Для цветных бус каждая бусина изготавливалась из стекла вручную. Первая половина 7-го века нашей эры

  • Бронзовые браслеты, 1300-800 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бронзовые браслеты, 1300-800 годы до н.э.

  • Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

  • Бусы из аметиста

    Модные штучки от античных ювелиров

    Бусы из аметиста и золотых медальонов, 6-7-й века н.э.

  • Кельтские украшения

    Модные штучки от античных ювелиров

    Украшения, обнаруженные на месте княжеского погребения в Вальдальгесхайме. 330-320 годы до н.э.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 14:26

В Европу на заработки: как живут люди на границе Украины и Польши

Контекст

Модные штучки от античных ювелиров

Собрание античных украшений, найденных в Рейнской области и хранящихся в земельном музее в Бонне, - одно из самых значительных севернее Альп. DW приглашает полюбоваться ими. (15.06.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение польских пограничников

Аудио- и видеофайлы по теме

Фееричная победа Качиньского: Польша движется к авторитаризму?  

В Европу на заработки: как живут люди на границе Украины и Польши  

Коррупция на таможне в Закарпатье - поборы и контрабанда  

Реклама

Самые читаемые

Съездила в Австралию: как немецкая учительница потеряла работу  

Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман  

Немцы уезжают: повод для паники?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно