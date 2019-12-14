На границе Польши и Украины пресечена крупнейшая за год контрабанда янтаря

Пограничная служба Польши задержала двоих граждан Украины, пытавшихся пронести на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря. У них конфисковано более 103 кг "солнечного камня" стоимостью около 50 тысяч евро, говорится в заявлении пограничной службы, обнародованном в субботу, 14 декабря. Кроме того, у украинцев изъято 4000 пачек сигарет на 13 тысяч евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год, отметила польская сторона. Кроме того, пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 млн евро в 2019 году.

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