 На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2020

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Европа

На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия

Оборонные ведомства в Баку и Ереване вновь выступили с взаимными обвинениями в отношении эскалации конфликта на границе двух стран.

Армянский военнослужащий

Армянский военнослужащий

На армяно-азербайджанской границе возобновились боевые действия. "ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы", - заявило министерство обороны Азербайджана утром в четверг, 16 июля.

В частности, по данным ведомства, армянские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района. "Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку", - указывается далее.

Армения заявляет о попытки диверсионного проникновения

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о попытке диверсионного проникновения на территорию страны минувшей ночью со стороны азербайджанских военнослужащих. "После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен", - заявила она в Facebook.

Кроме того, по ее данным, азербайджанские подразделения обстреляли армянские приграничные села Айгепар и Мовсес из минометов и гаубиц Д-30. "Огонь в настоящее время продолжается", - добавила она. Степанян также заявила об уничтожении армянскими силами танка и артиллерийской установки Азербайджана. На встрече с журналистами пресс-секретарь ведомства заявила, что с армянской стороны потерь нет.

Новая эскалация конфликта Армении и Азербайджана

Накануне ситуация на границе была спокойной. Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

В начале 1990-х годов в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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