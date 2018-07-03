На выборах мэра Москвы не будет кандидата от оппозиции

Вечером во вторник, 3 июля, Мосгоризбирком закончил прием документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы. Потенциальные претенденты должны были преодолеть так называемый муниципальный фильтр, собрав 110 подписей депутатов местных советов из разных районов города. А самовыдвиженцы (в отличие от представителей партий) - еще и дополнительно представить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

Подали документы и заявили о преодолении муниципального фильтра пять претендентов на пост столичного градоначальника: действующий мэр Москвы единоросс Сергей Собянин, Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", Вадим Кумин от КПРФ, кандидат "Союза горожан"и бывший экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, а также глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР. Последний заявил, что "несобранные подписи (депутатов местных советов. - Ред.) других кандидатов свидетельствуют об их политической незрелости".

Выборы мэра Москвы: без оппозиционеров

Раньше всех из гонки вышел оппозиционер Илья Яшин. Для сбора нужного числа подписей муниципальных депутатов он должен был убедить представителей "Единой России", которые доминируют в большинстве московских райсоветов, поддержать его. Яшин отказался это делать.

О преодолении муниципального фильтра пять претендентов на пост мэра Москвы

Оппозиционер Дмитрий Гудков также пытался получить поддержку депутатов-единороссов и в итоге подал документы в Мосгоризбирком, но сразу предупредил, что их не хватит для прохождения муниципального фильтра. Ему удалось собрать только 76 нотариально заверенных подписей депутатов из 63 районов. "Чуда не произошло. Собянин решил не пускать меня на выборы мэра Москвы. У москвичей будет выбор между застройщиком, карманной "парламентской оппозицией" и Собяниным", - заявил Гудков.

Партия "Яблоко", которая провела собственные праймериз, в итоге отказалась выдвигать кандидата. Переругавшийся с однопартийцами Сергей Митрохин, который начал собирать подписи депутатов самостоятельно, в итоге также отказался от борьбы, не набрав нужное их количество.

Муниципальный фильтр не прошел и журналист, директор благотворительного фонда "СПИД.Центр" Антон Красовский. Кроме того, как самовыдвиженцу, ему нужно было собрать более 36 тысяч подписей, но удалось только 21 тысячу.

Всего за время избирательной кампании о желании стать кандидатом в мэры заявили 32 человека. Избирательная кампания по выборам главы российской столицы продолжается уже месяц. Активнее всего агитируют за действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

Тексты и фото с тегами #засобянина и #моямосква публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях популярные российские артисты, например Дмитрий Маликов, Рената Литвинова и другие. Более того, как кандидат Собянин может привлечь и зарегистрировать до 500 доверенных лиц (больше было только у Владимира Путина на президентских выборах - 600 человек).

До 13 июля Мосгоризбирком проверит документы и опубликует окончательный список кандидатов на пост мэра Москвы. Сами выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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