На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия

На парламентских выборах в Греции, прошедших в воскресенье, 7 июля, лидирует правая консервативная оппозиционная партия "Новая демократия". По предварительным подсчетам греческого МВД, она набирает 39,7 процентов голосов и может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - как минимум, на 154 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов.

Коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом, по информации греческого министерства, поддержали лишь 31,4 процента избирателей. Глава правительства уже позвонил председателю "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

На третьем месте оказалось Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) с 8,3 процентами голосов. За ним следуют Коммунистическая партия Греции (5,3 процента) и Движение за демократию в Европе (3,7 процента).

Поражение партии Ципраса на выборах в Европарламент

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла "Новая демократия", которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10 процентов. В связи с поражением Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Они стали первыми в стране со времен финансового кризиса, из которого Греция вышла летом 2018 года, перестав получать финансовую помощь Международного валютного фонда (МВФ).

Ципрасу, который был избран премьером по результатам выборов в сентябре 2015 года, пришлось провести многочисленные непопулярные реформы. В результате экономика страны стала расти, уровень безработицы снизился.

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