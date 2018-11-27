 На выборах в Грузии победила Зурабишвили | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

На выборах в Грузии победила Зурабишвили

После обработки всех бюллетеней ЦИК Грузии сообщил, что во втором туре президентских выборов граждане отдали предпочтение независимому кандидату, поддерживаемому правящей партией, Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили с дочерью и сыном после оглашения данных экзитполов 28 ноября

Саломе Зурабишвили с дочерью и сыном после оглашения данных экзитполов 28 ноября

Согласно результатам обработки всех бюллетеней, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей. За Григола Вашадзе - кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили - проголосовали 40,48 процента, сообщил ЦИК утром в четверг, 29 ноября.

Саакашвили не признает результатов выборов

Контекст

Независимый кандидат на президентское кресло в Грузии, поддержанный правящей партией, Саломе Зурабишвили ожидала своей победы в первом туре выборов. Но будет второй тур. Кандидат отвечает на вопросы "Немцова. Интервью". (31.10.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью "Рустави 2" вечером в среду заявил о непризнании итогов выборов, поскольку "они проходили в условиях насилия". Он призвал жителей Грузии к массовым акциям протеста.

Последние прямые выборы президента

За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей. По данным ЦИК, явка во втором туре выборов была выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.

В ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, Зурабишвили набрала 38,64 процентов голосов избирателей, а Вашадзе - 37,74 процента голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

Нынешние выборы стали последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Далее президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии. Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.

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