 На востоке ФРГ полиция прервала концерт из-за нацистских выкриков | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

На востоке ФРГ полиция прервала концерт из-за нацистских выкриков

Некоторые посетители концерта в Острице показывали "гитлеровское приветствие" и выкрикивали "Зиг хайль!". Начато расследование по обвинению в демонстрации нацистских символов.

Германская полиция (фото из архива)

Германская полиция (фото из архива)

На востоке Германии полиция прервала концерт правых радикалов после того, как некоторые его участники стали показывать "гитлеровское приветствие" и выкрикивать "Зиг хайль!". Инцидент произошел в небольшом восточносаксонском городе Острице  в ночь на воскресенье, 2 декабря, сообщила полиция соседнего крупного города Гёрлица. По ее данным, на рок-концерте с участием двух музыкальных групп собрались несколько сотен человек.

Контекст

Широко разошедшееся в российских СМИ сообщение о тайной сети правых радикалов в бундесвере, якобы планировавших убийства политиков, в самой Германии не вызвало ажиотажа. Был ли заговор? (13.11.2018)

Беспорядки в Хемнице обнажили ксенофобские настроения в Саксонии. Их объясняют синдромом "осажденной крепости" и ура-патриотизмом. Откуда у восточных немцев эти чувства? (01.09.2018)

Полиция прибыла на место после жалоб местных жителей на шум и услышала, как посетители концерта выкрикивали, в частности, нацистское приветствие "Зиг хайль!". После прибытия подкрепления правоохранители прервали концерт. Начато расследование в связи с обвинениями в демонстрации нацистских символов, которая в Германии уголовно наказуема.

В Острице, расположенном на границе с Польшей, нередко проходят концерты, которые становятся местом встреч правых радикалов, отмечает информагентство AFP. В начале ноября в городе прошел неонацистский фестиваль, вызвавший протесты среди населения.

Смотрите также:

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Первые налеты

    Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". Ровно в 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров оказалась в руинах.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Разрушенная Хофкирхе

    В результате бомбежки сильно пострадала барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, разрушилась часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.

  • Dresden Bombardierung Luther Denkmal

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Памятник Мартину Лютеру

    Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.

  • Deutschland Dresden Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Церковь Фрауэнкирхе

    Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из наиболее значимых лютеранских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание о варварских налетах. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Новая жизнь возрожденного храма

    С 1994 по 2005 годы продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.

  • Deutschland Dresden Katholische Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Восстановленные жемчужины

    Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.

  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

  • Deutschland Dresden Türmen der Katholischen Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

    Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. Для туристов этот город стал настоящим магнитом. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.

  • BdT 23.01.2015 Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    К 70-летней годовщине трагических событий, связанных с бомбардировками Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное круговое полотно с изображением разрушенного в 1945 году города на Эльбе. Торжественное открытие этой круговой панорамы состоялось в январе 2015 года.

    Автор: Ивета Ондрускова, Наталия Королева


Смотреть видео 25:45
Now live
25:45 мин

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе

Контекст

Разрушенный и возрожденный Дрезден

Семь десятилетий минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (13.02.2015)  

Ссылки в интернете

Город Остриц на карте Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе  

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Также по теме

Deutschland Demo in Chemnitz - Polizisten

В Саксонии сформирована группа по расследованию беспорядков в Хемнице 29.08.2018

Управление уголовной полиции Саксонии и полиция Хемница открыли "горячую линию" и запустили интернет-портал для получения информации о выступлении правых радикалов.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Комментарий: Беспорядки в Хемнице как предостережение политикам 28.08.2018

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Политики Германии назвали события в Хемнице угрозой демократии 28.08.2018

Немецкие политики, включая федерального канцлера Германии, президента страны, глав МИД и МВД жестко осудили выступления правых радикалов в Хемнице.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин может простить Трампа, чтобы ударить по Порошенко  

Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису  

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно