На востоке ФРГ полиция прервала концерт из-за нацистских выкриков

На востоке Германии полиция прервала концерт правых радикалов после того, как некоторые его участники стали показывать "гитлеровское приветствие" и выкрикивать "Зиг хайль!". Инцидент произошел в небольшом восточносаксонском городе Острице в ночь на воскресенье, 2 декабря, сообщила полиция соседнего крупного города Гёрлица. По ее данным, на рок-концерте с участием двух музыкальных групп собрались несколько сотен человек.

Полиция прибыла на место после жалоб местных жителей на шум и услышала, как посетители концерта выкрикивали, в частности, нацистское приветствие "Зиг хайль!". После прибытия подкрепления правоохранители прервали концерт. Начато расследование в связи с обвинениями в демонстрации нацистских символов, которая в Германии уголовно наказуема.

В Острице, расположенном на границе с Польшей, нередко проходят концерты, которые становятся местом встреч правых радикалов, отмечает информагентство AFP. В начале ноября в городе прошел неонацистский фестиваль, вызвавший протесты среди населения.

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