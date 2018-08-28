На востоке Украины вступило в силу "школьное" перемирие

На востоке Украины в ночь на среду, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие. Оно приурочено к началу учебного года. Боевые действия между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Об этом противоборствующие стороны договорились на минувшей неделе в Минске при посредничестве ОБСЕ.

При этом вечером перед вступлением в действие перемирия украинская армия обвинила сепаратистов в обстрелах с использованием минометов и стрелкового оружия, хотя и уточнила, что ситуация находится под контролем.

В прошедшие годы стороны уже договаривались о прекращении боев - перед началом учебного года, Пасхой и Рождеством, однако каждый раз перемирие нарушалось вскоре после начала. Всего договоренности о перемирии достигались уже более 20 раз, напоминает dpa. В военных действиях с 2014 года погибло, по данным ООН, свыше 10 тысяч человек.

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