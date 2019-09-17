 На востоке Афганистана боевики атаковали госучреждение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2019

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Мир

На востоке Афганистана боевики атаковали госучреждение

На востоке Афганситана смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида. Вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Афганские силовики в Джелалабаде

Афганские силовики в Джелалабаде

На востоке Афганистана смертник в среду, 18 сентября, ворвался в одно из госучреждений в городе Джелалабад и совершил самоподрыв. По сообщению местных официальных лиц, ранены не менее 12 человек, в том числе женщина и ребенок. Сразу после взрыва здание, где выдают удостоверения личности, атаковали вооруженные люди. Напуганные происходящим посетители стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. На момент нападения в здании находились около 80 сотрудников и 200 посетителей.

"Бойцы афганских силовых структур окружили здание и вступили в боестолкновение, пытаясь отбить атаку", - сказал один из членов совета провинции Нангархар, в которой находится Джелалабад. Он отметил, что число жертв нападения может оказаться выше, поскольку в здании остаются служащие и посетители.

Талибы намерены сорвать выборы

В провинции Нангархар активны и исламское радикальное движение "Талибан", и джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). Только накануне в Афганистане в результате двух терактов, ответственность за которые взяли на себя талибы, погибли 48 человек, еще около 80 были ранены.

Контекст

Афганские избиратели продемонстрировали свою волю к демократии. Помехой на пути остаются некомпетентность властей страны и политика США по умиротворению талибов, считает Флориан Вайганд. (22.10.2018)

Парламентские выборы-2018 в Афганистане проходят на фоне нового усиления "Талибана" и разочарования граждан страны в демократических институтах. О ситуации перед голосованием - DW. (20.10.2018)

Одно из нападений было направлено против предвыборного митинга, в котором участвовал президент Афганистана Ашраф Гани. В Афганистане 28 сентября запланированы президентские выборы. Талибы объявили о намерении сорвать голосование.

Президент США Дональд Трамп несколько дней тому назад объявил о прекращении мирных переговоров с талибами, которые находились уже в завершающей стадии. Это было вызвано нападением в Кабуле, в результате которого, в числе прочих, погиб и один американский солдат.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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