На восстановление Нотр-Дама выделят миллионы евро

Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещал выделить средства на реставрацию собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в результате пожара.

Представители французского Фонда наследия в ночь на вторник, 16 апреля, запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - исполнительный директор компании Kering, владеющей такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Собор во время пожара

Пожар практически потушен

Утром во вторник чрезвычайные службы Парижа объявили, что пожар полностью "взят под контроль" и "по большей части потушен", активными оставались лишь "отдельные очаги". По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.

Из собора продолжается спасение "религиозных и культурных ценностей", оно ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, отметил Галле.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до пожара и не пострадали.

Следователи говорят о неумышленном ущербе

Между тем прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба". Речь о возможном поджоге, по предварительным данным, не идет.

Посетивший место происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон ближе к утру выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "худшего удалось избежать". "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет<…> проектом на долгие годы", - отметил он, не назвав, однако, конкретных сроков.

Ave Maria в знак скорби

С набережной Сены и многочисленных мостов через нее за тушением наблюдали тысячи горожан и гостей столицы. Некоторые из них плакали, молились или пели Ave Maria.

"Париж изуродован, он никогда не будет прежним", - цитирует одного из очевидцев агентство AFP.

Сообщение о возгорании в соборе Парижской Богоматери поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных, они занимались тушением более восьми часов. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе спецоперации пострадал один из пожарных.

Нотр-Дам - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн человек. В соборе хранилась одна из главных христианских реликвий - терновый венец Иисуса Христа, ее удалось спасти.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Собор Парижской Богоматери - в огне Сильнейший пожар в главном соборе Парижа Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

Собор Парижской Богоматери - в огне В тушении задействованы сотни пожарных Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

Собор Парижской Богоматери - в огне "Париж изуродован" За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

Собор Парижской Богоматери - в огне На место трагедии прибыл президент Макрон Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

Собор Парижской Богоматери - в огне Местных жителей эвакуировали По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

Собор Парижской Богоматери - в огне Мировые лидеры соболезнуют Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Собор Парижской Богоматери - в огне Символ французской столицы Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. Автор: Екатерина Венкина

