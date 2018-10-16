 На Берлинале покажут фильм Олега Сенцова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.01.2020

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Культура и стиль жизни

На Берлинале покажут фильм Олега Сенцова

Олег Сенцов работал над фильмом "Номера", находясь в заключении. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".

Олег Сенцов

В рамках программы Special важнейшего немецкого кинофестиваля Берлинале в феврале 2020 года состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом во вторник, 21 января, сообщили организаторы фестиваля.

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Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова. Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России. По словам продюсера картины Анны Паленчук, рабочий процесс обсуждался в письмах - их Сенцов и Сеитаблаев написали более 100.

Пьеса "Номера" была написана Сенцовым в 2011 году, еще до заключения. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума". Фильм представляет собой антиутопию, в которой действующие лица, обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.

На Берлинале, окончательная программа которого еще не была объявлена, покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул". Грязев уже участвовал в берлинском фестивале с фильмом "Завтра" об арт-группе "Война".

70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.

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  • Сын, 2018 год

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    "Сын", 2018 год

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

СССР и Россия на Берлинале

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