На Берлинале покажут фильм Олега Сенцова

В рамках программы Special важнейшего немецкого кинофестиваля Берлинале в феврале 2020 года состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом во вторник, 21 января, сообщили организаторы фестиваля.
Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова. Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России. По словам продюсера картины Анны Паленчук, рабочий процесс обсуждался в письмах - их Сенцов и Сеитаблаев написали более 100.
Пьеса "Номера" была написана Сенцовым в 2011 году, еще до заключения. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума". Фильм представляет собой антиутопию, в которой действующие лица, обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.
На Берлинале, окончательная программа которого еще не была объявлена, покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул". Грязев уже участвовал в берлинском фестивале с фильмом "Завтра" об арт-группе "Война".
70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.
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Автор: Ксения Сафронова