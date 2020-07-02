Нацбанк Украины без капитана: курс на дно?

Как отставка Якова Смолия с поста директора НБУ отразится на украинской банковской системе и что будет с гривней? DW собрала мнения экспертов.
После трех с лишним лет во главе Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий вечером во вторник, 1 июля, объявил, что слагает с себя полномочия. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением на руководство НБУ, которое, по его словам, оказывается на него в последнее время.
Чем запомнится Смолий?
Пост главы Нацбанка Смолий занял после отставки Валерии Гонтаревой, под руководством которой в Украине провели радикальную "чистку" банковской системы и отменили фиксированный курс гривни к основным мировым валютам. Все эти реформы проводились не без участия Смолия, который в то время был первым заместителем Гонтаревой.
Рядовые украинцы будут вспоминать Смолия в первую очередь из-за отказа от мелких монет и бумажных купюр номиналом до 10 гривень, а также введения в оборот банкноты в 1000 гривень.
Если же говорить про макроэкономические показатели, то время пребывания Смолия во главе НБУ запомнилось укреплением банковской системы Украины, дальнейшим замедлением темпов инфляции и ощутимой ревальвацией гривни во второй половине 2019 года, а также значительным увеличением валютных резервов НБУ.
Даже вызванный коронавирусом глобальный экономический кризис не обрушил курс национальной украинской валюты, а только ослабил его. А недавно регулятор еще и снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимости Украины.
Среди достижений Смолия во главе Нацбанка также подписание новой полуторагодичной кредитной программы с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму пять миллиардов долларов США. 12 июня по этой программе Украина получила первый транш от МВФ - 2,1 миллиарда долларов США. Это стало позитивным сигналом для получения макрофинансовой помощи от других международных кредитных институтов, а также от ЕС.
И вот, несмотря на такую относительно безоблачную и стабильную ситуацию в украинской кредитно-денежной сфере, как гром среди ясного неба прозвучала новость, что Яков Смолий подает в отставку.
Независимость банка гарантирована законом
Независимость НБУ гарантирована на законодательном уровне. Кроме того, гарантия независимости регулятора была и остается одним из требований МВФ, Всемирного банка и стран Запада.
Поэтому неудивительно, что послы стран G7 в Украине сразу же отреагировали на новость об отставке Смолия. В сделанном 2 июля совместном заявлении дипломаты еще раз указали на важность независимости НБУ. Кроме того, они предупредили, что "подрыв такого очень важного института" как НБУ "стал бы значительным шагом назад и поставил бы под угрозу необратимость реформ в Украине и их поддержку".
На важность независимости финансового регулятора в который раз обратили внимание и в МВФ. В заявлении представительницы фонда от 2 июля говорится, что успешная работа НБУ под руководством Смолия "сделала наглядной ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике". В заявлении МВФ также указывалось, что под руководством Смолия "в Украине достигли существенных успехов в обеспечении ценовой стабильности".
Офис Зеленского обещает не покушаться на НБУ
Несмотря на предостережения и позитивные оценки работы Смолия со стороны международных кредиторов и ведущих стран мира, президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ.
В президентской фракции "Слуга народу" объявили, что поддержат это постановление. Об этом, в частности, заявил депутат фракции Александр Дубинский, передает агентство "Украинские новости".
В то же время пресс-служба Офиса президента (ОП) Украины поспешила заверить, что "безусловным приоритетом" будет оставаться "обеспечение независимости Национального банка Украины". Представители Зеленского также обещают, что правление НБУ и в дальнейшем будет работать "на основе независимости и профессионализма". А еще в ОП хотят, чтобы дискуссии о деятельности Нацбанка базировались "исключительно на основе профессионализма" и не имели "политической окраски".
Ущерб репутации и экономические риски
В дискуссии об отставке Смолия приняли участие немало финансовых экспертов, участников рынка, инвесторов и политиков, в том числе и экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его мнению, отставка главы НБУ нанесла непоправимый удар по репутации Нацбанка. Бывший глава правительства и соратник Зеленского убежден, что это будет иметь серьезные последствия для экономики Украины.
Еще более критично высказался про отставку Смолия инвестиционный банкир и колумнист Сергей Фурса. "Упал последний форпост, последний институт в государстве, который работал, упал под ударом популизма и некомпетентности", - написал Фурса на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, отставка главы НБУ после того, как Украина успешно завершила несколько операций по размещению облигаций внешнего займа, а также получила ряд траншей от ведущих международных кредитных институтов и Евросоюза, "плохо пахнет" и даже "воняет". По мнению Фурсы, отставка Смолия таит в себе значительную угрозу для финансовой безопасности Украины.
Последствием этого шага уже стало то, что "ведущие мировые фонды ощутили себя идиотами", предостерег эксперт. Подтверждением его тезиса стало сообщение Минфина Украины про отмену проведенной днем раньше операции по размещению украинских государственных евробондов на 1,75 миллиарда долларов США.
Говоря про перспективы, Фурса предостерег: "Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и выход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти". "В долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом", - добавил Фурса. А в сотрудничестве с МВФ из-за отставки Смолия случился "абсолютный подрыв доверия". "Теперь сложно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего его не будет", - полагает аналитик.
Фурса также указал на то, что отставка Смолия может стать "шансом для Коломойского" добиться своего в ситуации с "Приватбанком".
"Рухнул последний бастион реформ"
Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала тоже обеспокоен отставкой Смолия. Эту новость он сравнил с "последней каплей" и "переходом за красную линию". "Можно только догадываться, каковы мотивы этого решения: полная некомпетентность или мотивированные россиянами диверсии", - заявил Фиала, которого цитируют украинские СМИ.
Он также объявил, что отныне его компания прекращает дальнейшую инвестиционную деятельность в Украине. Фиала добавил, что последние пять месяцев украинская власть делает "вещи, абсолютно противоположные тому, чего ожидают от нее и советуют ей инвесторы - как внутренние, так и международные". Последствием этих действий станет то, что "цены на активы Украины упадут, в том числе в гривне", предупредил инвестор.
Бывшая начальница Смолия и его предшественница на посту директора НБУ Валерия Гонтарева в комментарии для издания "НВ" критически отозвалась о его отставке. По мнению Гонтаревой, последние события - "просто реальный disaster (катастрофа - Ред.)". Аргументируя свою оценку, экс-глава Нацбанка заявила, что "НБУ был последним бастионом реформ в Украине".
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