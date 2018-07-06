 ″Нафтогаз ″ потребовал от ″Газпрома″ свыше 11 млрд долларов доплаты за транзит | Новости из Германии об Украине | DW | 06.07.2018

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Украина

"Нафтогаз " потребовал от "Газпрома" свыше 11 млрд долларов доплаты за транзит

Украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж. Свои претензии она объясняет тем, что на газовом рынке Европы произошли существенные изменения.

Газокомпрессорная станция в селе Мрин на севере Украины

Газокомпрессорная станция в селе Мрин на севере Украины

Государственная компания "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с российской корпорацией "Газпром". Об этом департамент корпоративных коммуникаций "Нафтогаза" сообщил в пятницу, 6 июля.

Контекст

После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так. (06.03.2018)

Эксперты говорят об окончательной победе "Нафтогаза" в газовом споре с российской компанией. Однако действия "Газпрома" показывают, что все не так однозначно. (01.03.2018)

Речь идет об изменении условий поставок с марта 2018 года. Украинская сторона в предварительном порядке оценивает свои денежные претензии в 11,58 млрд долларов (9,86 млрд евро).

Действующее соглашение допускает внесение поправок, "если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню".

Переговоры зашли в тупик

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование украинской стороны об изменении транзитного контракта. В марте "Нафтогаз" направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры. "Газпром" в ответ занял неконструктивную позицию, вынудив "Нафтогаз" повторно обратиться в арбитраж, утверждают в украинской компании.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины.

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    Автор: Андрей Гурков


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