 ″Нафтогаз″ пожаловался в ЕС на антиконкурентные действия ″Газпрома″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2019

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Европа

"Нафтогаз" пожаловался в ЕС на антиконкурентные действия "Газпрома"

Российский газовый монополист злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию, заявила украинская компания.

Офис компании Нафтогаз Украина в Киеве

Офис компании "Нафтогаз Украина" в Киеве

Компания "Нафтогаз Украины" направила в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Об этом сообщил в понедельник, 6 мая, на корпоративной странице в Facebook  исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Контекст

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По словам главы "Нафтогаза" Коболева, "Газпром" уже рассылает соседним с Украиной странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. В "Газпроме" пока не комментируют эту информацию. (21.03.2019)

По его словам, в жалобе, подготовленной совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами, подробно анализируется как "благодаря "Северному потоку - 2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию". Витренко также отметил, что в жалобе "Нафтогаза Украины" предложены "конкретные механизмы решения обозначенных в ней проблем".

По мнению главы компании, позитивное решение по жалобе позволит сохранить для Украины доходы от транзита российского газа в Европу, отсутствие которых "будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году". Кроме того, это может привести к снижению цены на импортируемый в Украину газ.

Транзит газа под вопросом

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года. Однако 2 мая он написал в Facebook, что российская сторона "начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине", поскольку не успевает "построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта".

В 2020 году заканчивается срок действия 10-летнего договора между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию. 

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 14:18

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