"Нафтогаз" повышает цены на газ для населения

Госкомпания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября повысит цены на газ для населения - до почти 8549 гривен (около 267 евро) с учетом доставки, распределения и НДС - а также для предприятий теплокоммунэнерго - до почти 8362 гривен (около 262 евро). Об этом во вторник, 30 октября, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Новая цена газа сформирована с учетом требований постановления кабинета министров Украины" от 19 октября, пояснили в компании. Действовать ставка будет до 30 апреля 2019 года.

Как ранее отмечал украинский премьер-министр Владимир Гройсман, повышение составит 23,5 процента. Осуществляется оно в рамках договоренностей, достигнутых с Международным валютным фондом (МВФ). Профильное учреждение ООН предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов (15,4 млрд евро) за четыре года с использованием механизма расширенного финансирования.

Корректировка цен на газ для потребителей была "критическим условием сотрудничества" с МВФ, отмечал Гройсман. "Это обязательство Украина взяла на себя еще в 2008 году. Не выполнить его сейчас - вернуться в дефолт и во времена гиперинфляции", - указывал он.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказывал мнение, что изменяя ценовые показатели, украинские власти начинают структурные реформы энергетического сектора и всей экономики.

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