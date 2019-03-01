"Нафтогаз" заявил о победе в споре с Россией по крымским активам

"Нафтогаз" сообщил о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 1 марта, заявил глава компании Андрей Коболев. "Решение положительное. Мы смогли доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов в Крыму и должна ответить за это", - отметил он.





По его словам, новость о принятом решении компания получила 27 февраля поздно вечером. Глава компании уточнил, что сумма убытков компании в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается ​более чем в 5 млрд долларов плюс проценты. Решение по сумме компенсации должно быть принято в ходе следующих слушаний арбитража в 2019 году.

Глава "Нафтогаза" не исключил, что РФ оспорит решение арбитража в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и по другим решениям, связанным с активами на полуострове. "Но, честно говоря, я сильных аргументов для его обжалования не вижу", - сказал Коболев.

"Нафтогаз" и шесть его дочерних фирм подали в октябре 2016 года иск в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовали от России возмещения убытков. Украинская компания указывала, что в Крыму у нее был "ряд ценных энергетических активов".

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