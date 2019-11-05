 ″Нафтогаз″ готов принять долг ″Газпрома″ в виде поставок газа | Новости из Германии об Украине | DW | 25.11.2019

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Украина

"Нафтогаз" готов принять долг "Газпрома" в виде поставок газа

"Нафтогаз" напоминает, что "Газпром" должен выплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а также отмечает важность переговоров о поставках газа с участием ЕС.

Газовое хранилище в Украине

Газовое хранилище в Украине (фото из архива)

Украинская компания "Нафтогаз" готова принять от российского "Газпрома" долг в размере 3 млрд долларов в виде поставок газа. "Мы согласны принять деньги, но если "Газпром" хочет выплатить долг поставками газа, мы готовы согласиться", - сообщается в микроблоге "Нафтогаза" в Twitter в понедельник, 25 ноября.

"Газпром" должен выплатить примерно 3 млрд долларов за недопоставку газа в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" отмечает, что в большинстве судебных разбирательств с "Газпромом" речь идет о нарушениях российской компанией обязательств по договору, которые приводят к нанесению ущерба его украинскому партнеру. Вместе с тем "Нафтогаз" считает необходимым продолжение переговоров о транзите российского газа по новым европейским правилам с участием Евросоюза.

Украинская компания также сообщает, что готова согласиться с вариантом продолжения поставок, выдвинутым зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Он предложил, в частности, заключить контракт на срок более 10 лет с учетом объемов, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

Контекст

Верховная рада приняла закон об анбандлинге "Нафтогаза". В Киеве это называют важным шагом в предстоящих переговорах с "Газпромом" о транзите газа в Европу. (01.11.2019)

В газовых переговорах между Россией, Украиной и ЕС произошел новый поворот: Еврокомиссия уточнила свое предложение, а Москва хотела бы решить все вопросы пакетом. Детали - в репортаже DW из Брюсселя. (29.10.2019)

Предложение "Газпрома" неприемлемо

18 ноября "Газпром" выдвинул "Нафтогазу" предложение  о продлении контракта, заключавшееся в отказе от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал 25 ноября на своей странице в Facebook, что урегулирование споров не может быть условием, так как новый контракт должен заключаться с оператором газотранспортной системы Украины, независимым от "Нафтогаза".

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение "Газпрома" неприемлемым. 

Новый контракт с "Газпромом" по европейским правилам

Действующее соглашение по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря. На газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной в сентябре министр Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. Россия согласилась подписывать договоры по европейским нормам. 17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества.

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    Автор: Андрей Гурков


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