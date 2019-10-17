 НАТО создала кризисный штаб в связи с операцией Турции в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2019

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Мир

НАТО создала кризисный штаб в связи с операцией Турции в Сирии

Анкара пообещала информировать своих партнеров по альянсу о своих атаках на севере Сирии, масштабе ущерба в зоне боевых действий и потоках беженцев.

Генсек альянса Йенс Столтенберг

Генсек альянса Йенс Столтенберг

НАТО создала кризисный штаб по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии и ее возможным последствиям. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

В состав этой структуры вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты по вопросам военных операций и политические советники.

Информация об атаках и масштабе ущерба

Контекст

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На заседании Североатлантического совета в составе 29 постпредов государств-членов 16 октября Турция пообещала информировать своих партнеров по альянсу о своих атаках, масштабе ущерба в зоне боевых действий и потоках беженцев. Кроме того, Анкара уведомила, что ее операция на севере Сирии продлится до первой половины ноября. Данная информация была, однако, предоставлена до решения Турции о пятидневном прекращении огня, отмечает газета.

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG). Эту группировку Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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    Автор: Александра Елкина


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