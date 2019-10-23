НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

НАТО уже начала реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем. Об этом заявил во вторник, 11 февраля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во вторник, 11 февраля, перед заседанием министров обороны альянса, которое состоится в Брюсселе 12-13 февраля, сообщает корреспондент DW.

"Мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют собой новые ракетные системы России", - заявил Столтенберг, напомнив, что разработка и принятие на вооружение Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "SSC-8 - лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Потому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем - как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", - уточнил генсек НАТО.

Инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону



Отвечая на вопрос корреспондента DW, Йенс Столтенберг заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", - это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "крупных инвестициях в новые современные" системы вооружения - как ядерные, так и обычные. "НАТО уже начала реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - отметил Столтенберг. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части альянса.

Лучшим ответом на новые российские ракеты генсек Североатлантического альянса назвал эффективный контроль над вооружениями. По его словам, это позволит избежать новой большой гонки вооружений. "Она будет опасной и дорогой", - предупредил Столтенберг. "Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", - пообещал он.

Россия признает наличие у нее ракеты 9М927, но утверждает, что она не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшего целый класс ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В конце 2019 года в РФ заявили о принятии на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Гиперзвуковое оружие позволяет обходить системы противоракетной обороны.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

