 НАТО предоставит Украине оборудование для военной связи | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

НАТО предоставит Украине оборудование для военной связи

В ближайшие недели Украина получит от Североатлантического альянса средства военной связи. Петр Порошенко передал руководству НАТО и ЕС список россиян, которых он просит подвергнуть санкциям.

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг в Брюсселе (фото из архива)

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг в Брюсселе (фото из архива)

До конца текущего года НАТО предоставит вооруженным силам Украины оборудование для военной связи, защищенной от прослушивания. Об этом сообщил в Брюсселе в четверг, 13 декабря, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по окончании переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.

Контекст

Когда президент Украины Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся рядом с ним, пишет Сергей Руденко. (23.11.2018)

Украина и НАТО отметили в Киеве 20-летие особого партнерства, одобрили программу достижения государством стандартов альянса до 2020 года, осудили войну в Донбассе и аннексию Крыма Россией. (10.07.2017)

Эта поддержка не связана напрямую с последней эскалацией конфликта между Киевом и Москвой после обстрела и задержания Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе Поставки были запланированы давно и финансируются через один из трастовых фондов, созданных НАТО для помощи Украине, передает агентство dpa со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Порошенко в ходе встречи вновь призвал НАТО дать ответ на действия России, не пропустившей в конце ноября украинские корабли через Керченский пролив в Азовское море. По его словам, Россия, открыв огонь по украинским судам, "переступила красную черту". Президент Украины сообщил также, что передал Столтенбергу и руководству Евросоюза список российских военнослужащих и сотрудников спецслужб РФ, против которых Киев добивается введения санкций.

Президент Украины заявил, что усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море "необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе". "Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

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    Автор: Александра Елкина


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