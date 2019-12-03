 НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения России | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2019

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Европа

НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения России

НАТО должна быть уверена, что ни в одной стране альянса не повторится того, что произошло в Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Польша и страны Балтии могут рассчитывать на военную помощь НАТО, если Россия нападет на них. Разместив своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс посылает "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря. "Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь альянс", - сказал Столтенберг.

Контекст

Глава альянса Йенс Столтенберг высказался о необходимости переговоров с Москвой по контролю над вооружениями. (02.12.2019)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас считает, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно", и призывает к созданию экспертной комиссии по реформе НАТО. (26.11.2019)

При этом он отметил, что Североатлантический альянс не видит врага в России. "Однако мы должны быть уверены, что в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", - сказал Йенс Столтенберг.

Перед началом открывшегося 3 декабря в Лондоне саммита НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил блокировать план альянса по обороне Польши и стран Балтии, если НАТО не признает террористической организацией силы самообороны сирийских курдов (YPG). Спор об этом может стать одной из главных тем встречи в Лондоне.

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    Автор: Александра Елкина


 

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