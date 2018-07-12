 НАТО пока не включит Киев в программу усиленных возможностей | Новости из Германии об Украине | DW | 11.07.2018

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Украина

НАТО пока не включит Киев в программу усиленных возможностей

Украина и альянс должны сосредоточиться на взаимодействии в рамках комплексного пакета помощи и трастовых фондов, считает глава НАТО. Решение о присоединении к EOP пока принято не будет.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс на саммите в Брюсселе 11-12 июля не примет решение о включении Украины в свою программу усиленных возможностей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, 11 июля, отвечая на вопрос журналистки и депутата Верховной рады Анны Гопко.

"Не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита", - цитирует Столтенберга телеканал "112.Украина".

После саммита НАТО в Ньюпорте в 2014 году пять стран присоединились к EOP: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Программа, в частности, предусматривает "регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе, по возможности, на министерском уровне", "расширенный доступ к программам и упражнениям" по оперативно-тактическому взаимодействию сил союзников альянса, "обмен информацией" и более тесное сотрудничество для преодоления кризисов, поясняют в пресс-службе альянса.

Возможности для взаимодействия

Контекст

Стремление Украины вступить в НАТО официально отражено на сайте альянса. Новый статус страны отобразил реальность, но не приблизил Киев к желаемой цели, считают опрошенные DW эксперты. (13.03.2018)

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект "О национальной безопасности". О его основных положениях и значении для развития отношений Киева с НАТО - у DW. (21.06.2018)

В то же время Столтенберг обратил внимание, что у альянса есть много других возможностей для развития партнерства с Украиной, в том числе Комиссия НАТО - Украина, созданная в соответствии с Хартией об особом партнерстве, а также годовые национальные программы, комплексный пакет помощи и трастовые фонды. По мнению генсека альянса, сторонам следует "сосредоточиться на этом".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о намерении страны настаивать на присоединении к программе усиленных возможностей и плану действий по членству в НАТО.    

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    Автор: Сергей Елкин


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