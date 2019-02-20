НАТО осудила угрозы Путина о размещении ракет

НАТО осудила заявления президента России Владимира Путина о возможном размещении новых ракетных комплексов в Европе, сделанные им во время выступления с посланием к Федеральному собранию. "Угрозы взять на прицел союзников (по НАТО. - Ред.) неприемлемы", - заявил заместитель пресс-секретаря Североатлантического альянса Пьер Казале в среду, 20 февраля. Он напомнил, что деятельность Североатлантического альянса носит оборонительный характер, но НАТО в любой момент готова защищать каждого из своих членов.

Казале напомнил, что, с точки зрения НАТО, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Заявление Путина о том, что США "прямо и грубо" нарушили ДРСМД "запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет "Томагавк", - это попытка отвлечь от собственного несоблюдения договора, отметил представитель НАТО.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, обвинил Вашингтон в нарушении ДРСМД и заявил, что, если США будут размещать в Европе ракеты, подобные "Томагавку", то Россия будет вынуждена "предусмотреть зеркальные и асимметричные действия". При этом РФ "будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", продолжил Путин.

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