 НАТО осудила милитаризацию Крыма Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 18.12.2018

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Украина

НАТО осудила милитаризацию Крыма Россией

Союзники по НАТО озабочены растущей напряженностью в регионе Азовского моря. Альянс в очередной раз призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине суда, захваченные в ноябре.

Российский истребитель Су-30

Российский истребитель Су-30

Сообщения о планах Кремля перебросить в Крым военные самолеты появились на фоне масштабного увеличения российского военного присутствия на полуострове после его нелегальной аннексии в 2014 году. Продолжающаяся милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей представляет угрозу суверенитету Украины, а также подрывает стабильность всего региона, заявила во вторник, 18 декабря, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, которую  DW попросила прокомментировать заявление Минобороны РФ о переброске более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек.

Контекст

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году, будет прекращено с 1 апреля 2019 года. (11.12.2018)

Истребители вернутся на аэродром Бельбек в аннексированном Крыму после завершения первой очереди его реконструкции, сообщило Минобороны РФ. (17.12.2018)

Союзники по НАТО озабочены растущей напряженностью вокруг Азовского моря

Россия обязана освободить украинских моряков и вернуть Украине суда, захваченные в прошлом месяце, говорится в заявлении альянса. Эскалация не может быть в чьих-либо интересах. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Петром Порошенко поблагодарил Украину за спокойствие и выдержку во время кризиса в Керченском проливе, сообщил представитель альянса.

НАТО сохраняет бдительность и продолжает наблюдать за событиями в регионе. Кроме того, альянс продолжает  оказывать политическую и практическую  поддержку Украине, в том числе предоставив до конца года вооруженным силам Украины оборудование для военной связи, защищенной от прослушивания.

После российской аннексии Крыма НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море, альянс продолжит изучать ситуацию в регионе, говорится в сообщении.

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    Автор: Евгений Тейзе


 

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