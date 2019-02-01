 НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты | Новости из Германии о Европе | DW | 01.02.2019

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Европа

НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты

Североатлантическому альянсу не нужно подражать действиям Москвы, заявил Йенс Столбенберг. По словам генсека НАТО, разведданные указывают на нарушение Москвой Договора о РСМД.

Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе

Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе

НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters в Осло в пятницу, 1 февраля.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - подчеркнул он. В то же время альянс должен убедиться, что его средства сдерживания являются "заслуживающими доверия и эффективными". Генсек отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса. НАТО продолжит работать с Москвой по этому вопросу, добавил Столтенберг.

Разведданные показывают, что Россия нарушает ДРСМД

Ранее в этот же день госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановлении участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 декабря 2018 года Соединенные Штаты пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Срок ультиматума истекает 2 февраля.

Контекст

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений, допускаемых Россией. В Кремле все обвинения отвергают. DW собрала ответы на самые важные вопросы о ДРСМД. (01.02.2019)

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно? (05.12.2018)

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает. Однако по словам Столбенберга, данные разведок ряда стран, полученные в течение многих лет, показывают, что Россия нарушает договор о РСМД.

По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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