 НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

Литва призывает НАТО развернуть силы противовоздушной обороны в Литве. Германия не исключает расширения военной миссии североатлантического альянса в странах Балтии.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в аэропорту Каунаса, 10 октября 2019 г.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в аэропорту Каунаса, 10 октября 2019 г.

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии. Об этом заявила в четверг, 10 октября, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) во время посещения немецких военных в литовской Рукле. В частности, альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт. (03.04.2019)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис, также прибывший в Руклу, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах. 

Силы НАТО в Балтии и Польше размещены в 2017 году

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польшу - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года.

При этом Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек. США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 25:39

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

Учения НАТО на Балтике: специальный репортаж с борта корабля ВМС США  

Изменятся ли отношения ЕС с Россией с приходом новой главы Еврокомиссии?  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин предлагает Навальному не возвращаться в Россию  

Что известно о стрельбе в Галле  

Комментарий: Фальшивые враги и истинные друзья Греты Тунберг  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно