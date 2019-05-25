 НАТО меняет военную стратегию из-за России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2019

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Мир

НАТО меняет военную стратегию из-за России

По словам Йенса Столтенберга, сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", при которой возникла необходимость реагировать на растущую "ядерную угрозу" от России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России. Выдержки из этой беседы газета Die Welt опубликовала на своем сайте в субботу, 25 мая.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Новая обстановка в сфере безопасности

По его словам, с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО. Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Расходы на оборону

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Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны - участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они "отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью" альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель состоит вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа. Он приветствовал готовность Германии в этом году нарастить соответствующие показатели до 1,35 процента ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Затронул генсек Североатлантического альянса и перспективу заключения мирного соглашения с представителями радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане. Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже после этого этапа НАТО должна быть готова к тому, чтобы еще некоторое время оставаться в республике для подготовки местных сил безопасности и "дальнейшей поддержки правительства в восстановлении страны".

Ранее эксперты отметили активизацию представителей немецкой дипломатии на переговорах с афганскими политиками в Кабуле и с талибами - в Катаре.

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