 НАТО критикует планы Косово создать свою армию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

НАТО критикует планы Косово создать свою армию

Если Косовские силы безопасности будут преобразованы в регулярную армию, НАТО может пересмотреть масштаб своего военного присутствия в Косово, заявил Йенс Столтенберг.

Бойцы Косовских сил безопасности

Бойцы Косовских сил безопасности

НАТО подвергла критике планы Косово создать собственную армию. "Это совершенно несвоевременный шаг", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи глав МИД стран организации в Брюсселе в среду, 5 декабря. Намерение преобразовать Косовские силы безопасности в регулярную армию идет вразрез с представлениями многих стран-членов НАТО и может очень негативно сказаться на "будущей евроатлантической интеграции" Косово, считает Столтенберг.

Если косовская армия действительно будет создана, НАТО придется "пересмотреть масштаб своего военного присутствия в Косово", пригрозил глава альянса.

Премьер Сербии не исключила задействование армии

18 октября парламент в Приштине подавляющим большинством проголосовал за преобразование Косовских сил безопасности в регулярную армию. Согласно местному законодательству, для создания в Косово собственных вооруженных сил парламент республики должен внести соответствующие поправки в конституцию страны. Решающее голосование намечено на 14 декабря.

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Сербия резко раскритиковали планы Приштины. "Надеюсь, что нам никогда не придется задействовать свою армию, но в настоящее время это один из возможных вариантов", - заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

Косово, большинство жителей которого являются этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств, в то время как Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.

После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более 4000 солдат и офицеров, в том числе из Германии.

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    Автор: Александра Елкина


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