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Настя Рыбка

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), называющая себя "моделью", "охотницей на миллиардеров" - одна из фигуранток расследования ФБК Алексея Навального, посвященного российскому олигарху Олегу Дерипаске.

8 февраля 2018 года основатель и глава российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал видеофильм-расследование "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника", в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Олега Дерипаски в виде прогулки на яхте и эскорт-услуг.

Основанием для таких обвинений стали видеозаписи и фотоснимки Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала живущая в Москве гражданка Беларуси, называющая себя моделью, Настя Рыбка. Именно Рыбка сопровождала высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии. Также в расследовании использовались выдержки из книги, написанной Рыбкой. После публикации расследования Дерипаска подал в суд на Рыбку и Навального, обвинив их в разглашении фактов из частной жизни.

FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального 03.03.2020

По словам адвоката Олега Дерипаски, бизнесмен добивается от Навального опровержения "ложных обвинений о попытке Дерипаски "незаконно" воспользоваться "поддержкой государства на нерыночных условиях".
28.02.2019, Russland, Moskau: 5797554 28.02.2019 Model Anastasia Vashukevich (known as Nastya Rybka), of Belarus, attends a news conference in Moscow, Russia. Anastasia Vashukevich, Alexander Kirillov (known as Alex Lesley) and five other Russian and Belarusian nationals who have been convicted on February 25, 2018, in the Thai resort city of Pattaya as part of the so-called sex training case, were deported from Thailand to Moscow in January 2019. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Настя Рыбка намерена заниматься политикой в Бобруйске 03.11.2019

Анастасия Вашукевич, ставшая скандально известной после расследования Навального, составила предвыборную программу об изменениях в сфере образования Беларуси. Она собирается встретиться с Лукашенко.
19.01.2019, Russland, Moskau: 5756487 19.01.2019 Model Anastasia Vashukevich (known as Nastya Rybka), of Belarus, is escorted to a court room as a Moscow court considers investigators' petition on the pre-trial restraint for her in Moscow, Russia. Anastasia Vashukevich, Alexander Kirillov (known as Alex Lesley) and five other Russian and Belarusian nationals, as well as Vadim Nehotsa, who have been convicted on February 25, 2018, in the Thai resort city of Pattaya as part of the so-called sex training case, were deported from Thailand to Moscow. Valeriy Melnikov / Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Настя Рыбка рассказала о запрете спецслужб говорить про Дерипаску 29.01.2019

По словам Анастасии Вашукевич, "российские агенты" разъяснили, что ей можно рассказывать СМИ, а что нельзя. Модели, известной под именем Настя Рыбка, запретили говорить об Олеге Дерипаске.

Сказ про рейтинг Путина. Волшебные конфеты со вкусом денег. Песня о Рыбке – "Заповедник", выпуск 60, 27.01.19 27.01.2019

Сказ о том, как Лавров, Шойгу, Медведев и Песков пытались поднять упавший рейтинг Путина, но помог только телевизор. Отрывок из “Гарри Поттера” о дементорах-регионах, нападающих на поезд с Кадыровым, Зюгановым и Матвиенко и требующих свои девять миллиардов. Хит от Путина, Сечина, Пескова, Медведева и Золотова о Насте Рыбке и Дерипаске. Смотрите в 60 выпуске "Заповедника"!

Берлин ждет сжиженный природный газ из США: а как же Северный поток-2? DW Новости (23.01.2019) 24.01.2019

Ангела Меркель, выступая в Давосе, отметила важность импорта природного газа как из России, так и из США. Накануне министр экономики ФРГ Петер Альтмайер уже пригласил в Берлин поставщиков американского сжиженного газа.

Германия заинтересовалась сжиженным природным газом из США (23.01.2019) 23.01.2019

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Давосе, отметила важность импорта природного газа как из России, так и из США. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер уже пригласил в Берлин поставщиков сжиженного газа из США.

Как Трамп и Дерипаска пропустили Давос (22.01.2019) 22.01.2019

На глобальном экономическом форуме в швейцарском Давосе в этот раз мало политических тяжеловесов: не приехали Трамп, Макрон и Мэй. А российская делегация едва не пропустила бизнес-саммит из-за санкций.

Anastasia Vashukevich, center, and Alexander Kirillov, left, arrive at the immigration detention center in Bangkok, Thailand, Wednesday, Feb. 28, 2018, after being arrested Sunday in the Thai resort city of Pattaya. Vashukevich told The Associated Press from a police van Wednesday that she fears for her life, and wants to exchange information on alleged Russian ties to U.S. President Donald Trump’s campaign for her own personal safety.(AP Photo/Sakchai Lalit) |

Настя Рыбка и Алекс Лесли освобождены под обязательство о явке 22.01.2019

Полиция Москвы не стала требовать ареста модели Анастасии Вашукевич и "секс-тренера" Александра Кириллова. Их имена стали скандально известны после расследования Алексея Навального.
Stichwörter: Oleg Deripaska, Davos, Nastya Rybka, Karikatur, Sergey Elkin.

Ловись, Рыбка: вместо Давоса Олег Дерипаска рыбачит на Байкале 22.01.2019

Вместо Давоса Олег Дерипаска ловит рыбу на Байкале: организаторы форума не особо хотели видеть попавшего под санкции США олигарха. О роли Рыбки в его судьбе - карикатурист Сергей Елкин.
19.01.2019, Russland, Moskau: 5756487 19.01.2019 Model Anastasia Vashukevich (known as Nastya Rybka), of Belarus, is escorted to a court room as a Moscow court considers investigators' petition on the pre-trial restraint for her in Moscow, Russia. Anastasia Vashukevich, Alexander Kirillov (known as Alex Lesley) and five other Russian and Belarusian nationals, as well as Vadim Nehotsa, who have been convicted on February 25, 2018, in the Thai resort city of Pattaya as part of the so-called sex training case, were deported from Thailand to Moscow. Valeriy Melnikov / Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Комментарий: Рыбка и Навальный перед (будущим) судом российской истории 21.01.2019

Государственный аппарат - это личная гвардия тех, кто приватизировал Россию, считает Константин Эггерт. Теперь их гнев обрушился на героиню расследования Алексея Навального.
Anastasia Vashukevich, also known on social media as Nastya Rybka, center, is escorted in the court room in Moscow, Russia, Saturday, Jan. 19, 2019. A Belarusian model who claimed last year that she had evidence of Russian interference in the election of Donald Trump as U.S. president was arrested immediately upon her arrival in Moscow on Thursday following deportation from Thailand. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Следствие добивается ареста Насти Рыбки и Алекса Лесли 19.01.2019

Задержанная в Москве по делу о вовлечении в проституцию Настя Рыбка отказалась признать себя виновной. Следствие просило суд избрать меру пресечения ей и Алексу Лесли в виде заключения под стражу.

Что изменилось в Керченском проливе, и почему Настю Рыбку задержали в Москве – DW Новости (18.01.2019) 18.01.2019

Глава МИД ФРГ побывал в Москве, где встретился с российским коллегой. Одним из пунктов переговоров стало обсуждение ситуации в Азовском море. Еще одна тема пятницы – дело Насти Рыбки, которую задержали в аэропорту Москвы.
Anastasia Vashukevich sits in a police transport vehicle outside a detention center in Pattaya, south of Bangkok, Thailand, Wednesday, Feb. 28, 2018, after being arrested Sunday in the Thai resort city of Pattaya. Vashukevich told The Associated Press from a police van Wednesday that she fears for her life, and wants to exchange information on alleged Russian ties to U.S. President Donald Trump’s campaign for her own personal safety. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

Новый поворот в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли (18.01.2019) 18.01.2019

Настю Рыбку задержали в московском аэропорту. Она стала известно после публикации расследования Алексея Навального, в котором фигурировали олигарх Олег Дерипаска и бывший помощник президента Путина Сергей Приходько.

Зачем глава МИД ФРГ летит в Москву и есть ли у немцев девяток яиц - DW Новости (17.01.2019) 17.01.2019

В Москве центральная тема на переговорах Хайко Маса с Сергеем Лавровым - будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования, подписанного США и СССР еще в 1987 году.

Зачем глава МИД ФРГ Хайко Мас едет в Москву (17.01.2019) 17.01.2019

Хайко Мас намерен совершить однодневный визит в Москву и Киев. Это первые в этом году крупные переговоры главы МИД Германии.

Moskau, 17.01.2019+++Heute kommt nach der U-Haft in Thailand ein Escort-Mädchen namens Nastja Rybka nach Russland zurück, die sich wegen einer Affäre mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska bekannt gemacht hat. Für den Rusal-Besitzer ist es keine gute Nachricht, meint Karikaturist Sergey Elkin. (c) DW/Sergey Elkin

Кто не рад возвращению блудной Рыбки из Таиланда 17.01.2019

Настя Рыбка, прославившаяся эскорт-сопровождением Олега Дерипаски, возвращается из Таиланда после многомесячного заключения. Владелец "Русала" наверняка напрягся, предполагает Сергей Елкин.
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