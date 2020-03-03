Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), называющая себя "моделью", "охотницей на миллиардеров" - одна из фигуранток расследования ФБК Алексея Навального, посвященного российскому олигарху Олегу Дерипаске.

8 февраля 2018 года основатель и глава российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал видеофильм-расследование "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника", в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Олега Дерипаски в виде прогулки на яхте и эскорт-услуг.



Основанием для таких обвинений стали видеозаписи и фотоснимки Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала живущая в Москве гражданка Беларуси, называющая себя моделью, Настя Рыбка. Именно Рыбка сопровождала высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии. Также в расследовании использовались выдержки из книги, написанной Рыбкой. После публикации расследования Дерипаска подал в суд на Рыбку и Навального, обвинив их в разглашении фактов из частной жизни.