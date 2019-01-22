Настя Рыбка намерена заниматься политикой в Бобруйске

Модель из белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, намерена стать муниципальным депутатом в родном городе. "Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания", - заявила девушка в интервью белорусскому порталу Tut.by, опубликованном в субботу, 2 ноября. "Меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать", - добавила она.

Вашукевич подчеркнула, что в текущем году не успела принять участие в кампании. При этом она уже "накидала" предвыборную программу, связанную с возможными изменениями в сфере образования. "Так как я педагог по образованию, мне это близко", - объяснила девушка. По ее словам, в белорусскую систему образования необходимо "добавить чуть-чуть Запада".

Кроме того, Вашукевич собирается встретиться с президентом страны Александром Лукашенко. По словам девушки, ее записали на встречу, которая состоится "через месяц" и "поставили перед фактом". Девушка одобрительно отозвалась о политике главы государства, руководящего Беларусью с 1994 года. "У него маленький бюджет, но он, как может, старается эту страну тянуть", - заявила Вашукевич. Александр Лукашенко вступался за девушку после ее задержания в Москве.

Фильм-расследование о Рыбке, Дерипаске и Приходько

Белорусская модель получила скандальную известность после фильма-расследования российского оппозиционного политика Алексея Навального, опубликованного в феврале 2018 года. Навальный обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от бизнесмена Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотоснимки Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии, а также материалы из написанной моделью книги.

Дерипаска после выхода этого материала подал в суд на Рыбку, ее "секс-тренера" Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, а также Навального и обвинил их в разглашении фактов из его частной жизни без согласия.

Задержание в РФ после освобождения из тюрьмы в Таиланде

Рыбка, Лесли и еще несколько россиян с конца февраля 2018 года находились в одной из тюрем Таиланда: вначале по обвинению в незаконном проведении секс-тренинга, затем - в нелегальной трудовой деятельности. В январе 2019 года они признали вину и были приговорены судом королевства к условным срокам заключения.

По прибытии в РФ Рыбка и Лесли были задержаны в московском аэропорту Шереметьево в рамках производства по уголовному делу. Через несколько дней полиция отпустила обоих под обязательство о явке. Уголовное дело против них было возбуждено осенью 2018 года по заявлению двух гражданок Казахстана, которые обвинили Вашукевич, Кириллова и других граждан в вовлечение в занятие проституцией в течение двух лет.

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