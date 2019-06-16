Насколько важен Ормузский пролив для международной торговли?

В связи с растущей напряженностью между США и Ираном после нападения неизвестными на два танкера в Оманском заливе "любая неверная трактовка ситуации и любое недопонимание могут привести к эскалации", считает Элизабет Дикинсон, аналитик Международной кризисной группы (ICG). "Это опасный момент для региона", - говорит она.

Подобный инцидент в этом регионе произошел совсем недавно, в середине мая. У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в результате диверсии были повреждены два саудовских танкера. 13 июня еще два танкера, принадлежащие Норвегии и Японии, получили серьезные повреждения в результате нападения, ответственность за которое США возложили на Иран.

Горящий танкер в Оманском заливе, 13 июня 2019 года

Ормузский пролив соединяет Персидский с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Это один из основных торговых маршрутов в мире, особенно для транспортировки нефти из Персидского залива. Пятая часть мировых поставок нефти проходит по этой магистрали, в первой половине прошлого года - примерно 17,4 миллиона баррелей в день. Ежедневные мировые потребности, по данным консалтинговой фирмы Vortexa, составляют около 100 миллионов баррелей в день. Не менее важен Ормузский пролив и для транспортировки сжиженного газа из Катара - крупнейшего поставщика LNG в мире.

Ормузский пролив - уязвимое место

Ормузским проливом пользуются такие соперничающие поставщики нефти как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак. При этом в самом узком месте ширина пролива едва достигает 50 километров, а два коридора с глубиной, достаточной для прохождения крупных танкеров, - не более 3 километров в ширину каждый. Над проливом можно легко установить контроль, поэтому конфликтующие страны в регионе регулярно угрожают использовать эту транспортную артерию для достижения своих целей.

Так, недавно глава иранского генштаба Мохаммад Багери пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив в случае нарастания "враждебных действий", имея ввиду новые санкции США против Ирана из-за спора вокруг ядерной сделки. По данным иранского агентства Irna, Багери, в частности, сказал: "Если наша нефть не будет транспортироваться через пролив, то и для нефти из других стран этот путь будет закрыт".

В то же время в США множатся вызывающие беспокойство сигналы. Пентагон направил в Катар тактическую группу бомбардировщиков B-52, а также перебросил в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln. По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников на Ближнем Востоке.

Последствия бряцания оружием

В прошлом Конгресс США отказался предоставить президенту полномочия на ведение военных действий против регулярной армии Ирана, но не против террористов. В мае нынешнего года администрация США причислила к террористическим организациям элитное подразделение иранской армии - Корпус стражей исламской революции (КСИР). Впервые в истории США внесли подразделение регулярной армии другого государства в список, в котором фигурируют такие террористические организации как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Бряцание оружием в регионе может иметь серьезные последствия для мировой экономики. По мнению эксперта банка UBS Уэйна Гордона, геополитическая напряженность может привести к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель. Это на треть больше, чем сейчас.

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