Население России продолжает сокращаться

Разрыв между смертностью и рождаемостью в России растет: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6 процента.
Рождаемость и смертность в России в первом полугодии 2019 года незначительно снизились, но естественная убыль населения продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического агентства Росстат, опубликованные в среду, 14 августа.
Разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6 процента, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21 процент. В абсолютных цифрах с января по июнь 2019 года в России родилось 719,65 тыс. детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года. В свою очередь в этот же период умерло 918,5 тыс. человек, на 3 процента меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Естественная убыль населения составила 198,85 тыс. человек, что на 34,66 тыс. больше, чем за первое полугодие предыдущего года.
При этом в 16 регионах РФ отмечен естественный прирост населения. Это касается кавказских республик, некоторых районов Сибири и Москвы. Российская столица показала самый большой прирост населения. За первое полугодие 2019 года он составил 6214 человек, что в восемь раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.
На первом месте сердечно-сосудистые заболевание
Самой распространенной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. На них приходится 48 процентов смертей. За первые полгода 2019 года от последствий сердечно-сосудистых заболеваний умерло 441299 человек, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
На втором месте остаются различные новообразования, в том числе злокачественные. Всего в отчетный период эти болезни послужили причиной смерти 149384 человек, что на 1,5 процента больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года. От ВИЧ в первом полугодии 2019 года скончалось без малого 10 тысяч россиян.
Наибольший прирост продемонстрировала смертность от случайных отравлений алкоголем - 21,1 процентного пункта. От отравлений спиртным в РФ за первое полугодие 2019 года умерло 3,9 тысячи человек. А вот число погибших в результате автоаварий, покончивших жизнь самоубийством или убитых снизилось.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android
Смотрите также: