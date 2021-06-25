Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Наркополитика

Следует ли легализовать применение наркотиков?

Какова политика разных стран в отношении запрещения и разрешения наркотиков? Следует ли легализовать их применение?

Woman rolling marijuana cigarette outdoors model released Symbolfoto ACPF01233

Изменения в наркополитике Германии - одна из предвыборных тем в стране 25.06.2021

Легализация марихуаны в личных и медицинских целях и декриминализация потребления легких наркотиков станут одной из тем при формировании будущего правительства ФРГ, полагают эксперты.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Flüssigkeit tropft am 08.10.2015 in Kempten (Bayern) aus der Kanüle einer Spritze. Brasilien und die USA kommen bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Zika-Virus schneller als gedacht voran. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa: «Zika-Impfstoff soll ab November getestet werden» vom 21.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/K.J. Hildenbrand

Фонд Рылькова получил премию за снижение вреда от наркотиков 29.04.2019

Заслуги общественной организации из России подтверждены на международной конференции в Португалии. Фонду вручена Международная премия имени Роллстона.
12-11-2013-Russia. St. Petersburg. Arrested Greenpeace activists and members of Arctic Sunrise team arrived in Detention Unit number 4 in St. Petersburg (Kresty). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В России судят наркозависимых вместо наркобаронов 05.09.2018

Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann zündet sich am 30.11.2011 mit einem Feuerzeug eine Zigarette an. Foto: Robert Schlesinger/dpa (zu dpa Hunderttausende Opfer von Alkohol und Tabak vom 21.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии стали употреблять меньше алкоголя и табака 09.06.2016

Однако в ФРГ растет употребление нелегальных веществ и интернет-зависимость, свидетельствует опубликованный государственный отчет о наркотиках. Обнародован и альтернативный доклад.
ARCHIV - Hanfpflanzen (Cannabis) wachsen am 15.07.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) in einem Garten. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, will den Cannabis-Konsum für Schwerkranke zur Kassenleistung machen. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa Drogenbeauftragte will Cannabis-Konsum für Schwerkranke erleichtern vom 03.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ планируется разрешить медицинскую коноплю еще в 2016 году 23.04.2016

Законопроект о медицинской конопле для тяжелых пациентов активно разрабатывается, заявила уполномоченная правительства ФРГ по наркополитике. При этом общий запрет марихуаны должен быть сохранен.
07.03.2016 Marche mondiale du Canabis, pour demander la depenalisation, l'autoproduction et l'usage de cannabis therapeutique France, Paris, May 7, 2010. The Global Marijuana March (GMM) - Gathering to demand the decriminalization of the consumption of cannabis, the regulation of its production and its prescription in a therapeutic goal. Distribution of seeds of cannabis drogue depenalisation decriminalization drug marijuana cannabis copyright: picture_alliance /dpa/J. Quere/Maxpp

Комментарий: Заторможенный прогресс в наркополитике 22.04.2016

В Нью-Йорке международное сообщество обсуждает проблему наркотиков. Итоговая декларация ООН - верный шаг, но принятых мер недостаточно, считает Маттиас фон Хайн.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, M) hält am 27.09.2014 in New York (USA) vor den Vereinten Nationen seine Rede. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs kommen in New York zur UN-Generalversammlung zusammen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Генассамблея ООН впервые почти за 20 лет обсуждает наркополитику 20.04.2016

Спецсессия созвана по инициативе Мексики, Колумбии и Гватемалы с просьбой реформировать репрессивную наркополитику. Принятая в первый день декларация в целом сохраняет статус-кво.
11.10.2011 *** ARCHIV - Utensilien, die zum Heroinkonsum genutzt werden, werden am 11.10.2011 im Drogenkonsumraum der Krisenhilfe e.V. Bochum gezeigt. Die Zahl der Rauschgifttoten in Niedersachsen verharrt auf hohem Niveau. Foto: Marcus Simaitis/dpa (zu lni 69 Menschen in Niedersachsen an Drogen gestorben vom 21.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Simaitis

Сессия Генассамблеи ООН по наркотикам: жесткая позиция России 18.04.2016

В последние годы Москва претендует на мировое лидерство в войне с наркотиками. На эту позицию не повлияют ни роспуск ФСКН, ни более гуманные тенденции современной наркополитики.
Bildnummer: 51726828 Datum: 18.01.2007 Copyright: imago/INSADCO Kondom über einer geschälten Banane, Objekte , Symbolfoto , kurios; 2007, Studioaufnahme, Kondom, Kondome, Bananen, Obst, Verhütung, Vorsorge, Aufklärung, Sexualkunde, Präservativ, Präservative, Verhütungsmittel, Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsverhütung, Sexualität, Schutz, Gummi, Gummis, geschält, geschälte; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Deutschland, ,

Эпидемию ВИЧ в Германии остановила системная профилактика 01.12.2015

Еще в конце 1980-х годов в ФРГ начали внедрять программы снижения вреда, а государство с самого начала стало активно сотрудничать с благотворительными и некоммерческими организациями.
Diese Allgemeinarztpraxis ist eine regulaere Kassenarztpraxis, die dem AWO-Suchtzentrum Werkstatt im Hinterhof raeumlich angegliedert ist. Die Aerztin dieser Praxis wurde kuerzlich von einer Iserlohner Frauengruppe fuer ihre jetzt bereits 15-jaehrige Praxis der Suchtberatung als vorbildlich geehrt. Foto: Klaus Rose

Заместительная терапия в Германии: как это работает 21.10.2015

В результате реформ в наркополитике в ФРГ удалось заметно снизить вредные последствия инъекционной опиоидной наркомании. Важную роль сыграла при этом заместительно-поддерживающая терапия.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Российские эксперты: Оправдательный приговор врачу Хориняк уникален 22.10.2014

Суд в Красноярске оправдал врача Алевтину Хориняк, выписавшую обезболивающее безнадежно больному пациенту. Проблемы с применением в России сильнодействующих лекарств остаются.