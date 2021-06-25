Наркополитика

Сессия Генассамблеи ООН по наркотикам: жесткая позиция России

В последние годы Москва претендует на мировое лидерство в войне с наркотиками. На эту позицию не повлияют ни роспуск ФСКН, ни более гуманные тенденции современной наркополитики.