Наркополитика

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Следует ли легализовать применение наркотиков?
Какова политика разных стран в отношении запрещения и разрешения наркотиков? Следует ли легализовать их применение?
Легализация марихуаны в личных и медицинских целях и декриминализация потребления легких наркотиков станут одной из тем при формировании будущего правительства ФРГ, полагают эксперты.
Заслуги общественной организации из России подтверждены на международной конференции в Португалии. Фонду вручена Международная премия имени Роллстона.
Страдающая опийной зависимостью россиянка получила 9 лет за сбыт наркотиков, которого не совершала. Почему организаторы оптовых поставок героина в Россию уходят от ответственности - у DW.
Однако в ФРГ растет употребление нелегальных веществ и интернет-зависимость, свидетельствует опубликованный государственный отчет о наркотиках. Обнародован и альтернативный доклад.
Законопроект о медицинской конопле для тяжелых пациентов активно разрабатывается, заявила уполномоченная правительства ФРГ по наркополитике. При этом общий запрет марихуаны должен быть сохранен.
В Нью-Йорке международное сообщество обсуждает проблему наркотиков. Итоговая декларация ООН - верный шаг, но принятых мер недостаточно, считает Маттиас фон Хайн.
Спецсессия созвана по инициативе Мексики, Колумбии и Гватемалы с просьбой реформировать репрессивную наркополитику. Принятая в первый день декларация в целом сохраняет статус-кво.
В последние годы Москва претендует на мировое лидерство в войне с наркотиками. На эту позицию не повлияют ни роспуск ФСКН, ни более гуманные тенденции современной наркополитики.
Еще в конце 1980-х годов в ФРГ начали внедрять программы снижения вреда, а государство с самого начала стало активно сотрудничать с благотворительными и некоммерческими организациями.
В результате реформ в наркополитике в ФРГ удалось заметно снизить вредные последствия инъекционной опиоидной наркомании. Важную роль сыграла при этом заместительно-поддерживающая терапия.
Суд в Красноярске оправдал врача Алевтину Хориняк, выписавшую обезболивающее безнадежно больному пациенту. Проблемы с применением в России сильнодействующих лекарств остаются.
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