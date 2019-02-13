 Наркобарон ″Коротышка″ признан виновным в торговле наркотиками и оружием | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2019

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Мир

Наркобарон "Коротышка" признан виновным в торговле наркотиками и оружием

Основатель криминальной организации "Синалоа" признан виновным по всем десяти пунктам, ему грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка, январь 2016 года

Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка", январь 2016 года

Наркобарон Хоакин Гусман, более известный как "Коротышка", виновен по всем десяти пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков, торговлю оружием и отмывание денег. Такой вердикт огласила коллегия присяжных на заседании суда в Нью-Йорке во вторник, 12 февраля.

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Приговор 61-летнему "Коротышке" будет обнародован 25 июня. По словам прокурора Ричарда Донохью, Гусману грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. На заседании "Коротышка" не выказывал эмоций, в зале присутствовала его жена Эмма Коронель, передает агентство Reuters.

"Коротышка" уже несколько раз бежал из тюрьмы 

Прозвище "Коротышка" преступник получил за невысокий рост. Он основал "Синалоа" - одну из самых могущественных криминальных организаций мира, которая занимается контрабандой психоактивных веществ, отмыванием денег и торговлей людьми. С 1989 по 2014 годы наркокартель перевез в США почти 155 тонн кокаина и большие объемы других наркотиков. 

Хоакина Гусмана задержали в начале 2016 года мексиканские морские пехотинцы, которые застрелили его пятерых охранников. За год до этого Гусман сбежал из тюрьмы строгого режима Альтиплано по подземному тоннелю длиной около 1,5 км. Это был не первый побег - в 2001 году "Коротышка" тоже бежал из заключения и скрывался до 2014 года. В 2009-2011 годах журнал Forbes включал его в список самых богатых людей мира.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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