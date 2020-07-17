Нападение в Гамбурге: Генпрокуратура не исключает антисемитские мотивы

Полиция и Генеральная прокуратура в Гамбурге расценивают нападение на студента у гамбургской синагоги как покушение на убийство, совершенное предположительно на почве антисемитизма. Об этом ведомства сообщили в понедельник, 5 октября.

Центральный совет евреев в Германии в связи с нападением призвал к борьбе с антисемитизмом. "В таком демократическом правовом государстве, как Германия, никто не должен оставаться равнодушным к тому обстоятельству, что евреи здесь все чаще становятся объектами ненависти", - заявил глава совета Йозеф Шустер (Josef Schuster). Он призвал немецкое общество "решительно выступить против ненависти в отношении евреев - в духе нашей демократии, нашей свободы и для того, чтобы жизнь иудеев не подвергалась в Германии никаким ограничениям".

"Гамбург твердо стоит на стороне иудеев"

Первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) заявил, что его город "твердо стоит на стороне своих жителей и жительниц, исповедующих иудаизм".

В свою очередь, министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала нападение в Гамбурге "позором для нашей страны" и призвала "еще решительнее противостоять травле" евреев.

Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии, возглавляющая ныне еврейскую общину Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) напомнила о теракте в Галле, произошедшем год назад. Ненависть и нетерпимость во всех сферах общественной жизни подготовили почву для таких нападений, считает Кноблох. Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) заявил, что антисемитизм "глубоко сидит в немецком обществе" и нападение в Гамбурге еще раз доказывает, как важно обсуждение истоков антисемитизма и методов борьбы с ним.

Нападение на студента у синагоги в Гамбурге

4 октября в Гамбурге на севере Германии 26-летний студент, исповедующий иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот. Он получил ранения в голову в результате нападения мужчины в камуфляжной форме. По данным следствия, мужчина, которого задержали дежурившие у синагоги охранники, был вооружен складной лопаткой.

Задержанным оказался 29-летний житель Берлина, гражданин Германии, немец - выходец из Казахстана. В одном из карманов его брюк был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. К расследованию подключился отдел Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), отвечающий за раскрытие политически мотивированных преступлений.

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