 Налоговики начали внеплановую проверку телеканала ″Дождь″ | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2019

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Россия

Налоговики начали внеплановую проверку телеканала "Дождь"

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева связала проверку ФНС с освещением несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, на которой были задержаны более 1000 человек.

Студия телеканала Дождь

Студия телеканала "Дождь" (фото из архива)

Налоговая инспекция начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева в четверг, 1 августа. Она опубликовала на своей странице в Facebook запрос, в котором Федеральная налоговая служба (ФНС) требует предоставить ряд документов, в частности, о доходах, уплаченных налогах и других расходах, заемных средствах и отношениях с иностранными организациями.

Контекст

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

"Судя по всему, запрос документов происходит вне рамок камеральной или выездной проверки, так как ссылку на приказ о проведении такой проверки мы в тексте требования не обнаружили", - предположила Синдеева в беседе с порталом "Медиазона". По ее мнению, проверка может быть связана с освещением протестов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

27 июля во время репортажа с последней протестной акции против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в офис "Дождя" пришла полиция, чтобы вызвать на допрос в Следственный комитет главного редактора телеканала Александру Перепелову.

Массовые задержания на акции 27 июля

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Отказ вызвал массовые акции протеста, последняя из них состоялась 27 июля и не была согласована с властями Москвы. По данным полиции, в ходе митинга были задержаны более 1000 человек. При разгоне демонстрантов пострадали около 80 человек. Жесткие действия полицейских против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.

Чуть позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия против сотрудников полиции в ходе протестной акции.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева сообщает о внеплановой проверке ФНС

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

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Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных 27.07.2019

Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск).

Deutschland Natalja Sindejewa erhält Medienpreis M100

Наталье Синдеевой вручили немецкую премию в области СМИ 14.09.2017

Телеканал "Дождь" - это другая Россия, заявила на вручении премии главный редактор газеты Bild Танит Кох.

Russland Natalia Sindeeva

Наталья Синдеева удостоена немецкой премии в области СМИ 07.08.2017

Попечительский совет премии "M100 Media Award" отметил "достойное внимания упорство" основателя телеканала "Дождь", которая "не страшится даже самых больших препятствий".

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